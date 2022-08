Editais para as polícias militares são ótimas opções para quem sonha em ingressar na carreira pública. Além de ofertarem uma grande quantidade de vagas, o aprovado ainda possui uma excelente oportunidade de crescimento (concurso PM).

Mas é necessário ressaltar que os editais para essas áreas exigem alguns requisitos específicos: estatura mínima, escolaridade e idade.

