Concurso Receita terá banca revelada na próxima semana; FGV é cotada!

A Receita Federal espera divulgar na próxima semana o nome da banca organizadora de seu próximo concurso público, que já está definida. A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a mais cotada entre as instituições.

Segundo fontes da Folha Dirigida, essa é a previsão que rola nos bastidores do órgão, uma vez que os trabalhos estão adiantados e o contrato encaminhado.

No entanto, ainda não há uma data para acontecer o comunicado oficial.

Nesta semana, o Sindifisco Nacional registrou um encontro por meio da vice-presidente do Sindifisco Nacional, Natália Saraiva. Ela indicou que “o contrato agora está minutado e aprovado, aguardando apenas assinatura.”

A expectativa, agora, é de que este processo avance nos próximos dias. O anúncio deve acontecer por meio de publicação em Diário Oficial.

FGV é a mais cotada para organizar o concurso Receita

O nome da banca que vai organizar o concurso Receita Federal ainda é um segredo por parte do órgão. No entanto, uma organizadora é a mais cotada e larga na frente: a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo apurações da Folha Dirigida, a FGV teria sido a banca escolhida e está em vias finais de contratação.

Mas, ainda há uma cautela em anunciar a banca e o órgão só pretende realizar o comunicado quando tudo tiver acertado com a banca organizadora.

Vale ressaltar que a FGV também está na disputa pelo concurso INSS, junto com outras quatro organizadoras. No da Receita, no entanto, de acordo com pesquisa realizada pela Folha Dirigida, os candidatos tinham preferência pelo Cebraspe.

Concurso Receita: edital a qualquer momento e provas em outubro

Após o anúncio oficial da banca, o edital do concurso Receita não deve demorar para sair. O órgão informou que a publicação está prevista para acontecer a qualquer momento.

A informação desse prazo foi dada pelo Sindifisco Nacional, após reunião com o secretário da Receita Federal, Julio César, e confirmada por Folha Dirigida

“O concurso eles disseram que saí a qualquer momento, o edital, mas que não daria para cravar a data”, disse o vice-presidente do Sindifisco, Tiago Barbosa.

Natália Saraiva também já comentou, recentemente, sobre a previsão de realização das provas. Ela revelou que o objetivo é aplicar as avaliações ainda neste ano, em 2022:

“A expectativa é de que as provas aconteçam ainda em 2022, com posterior curso de formação de 60 dias para o cargo de Auditor, 40 dias para o cargo de Analista e nomeação em meados de 2023”, disse a vice-presidente do Sindifisco.

Concurso Receita tem aval para preencher 699 vagas

A tão esperada autorização do concurso Receita finalmente foi finalmente publicada, após muita espera e promessa. A portaria confirmou aval para o preenchimento de 699 vagas.

As oportunidades são em cargos de analistas e auditores, ambos de nível superior e com ganhos atrativos.

A portaria, assinada pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, trouxe uma oferta que divide-se em:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

As duas carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de auditor é do ano de 2014, enquanto o analista está sem seleção para servidores desde 2012.