Concurso Sesacre: banca anuncia que cronograma será alterado

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre e o IBFC devem anunciar, em breve, um novo cronograma para o concurso Sesacre 2022. A banca comunicou que os prazos serão prorrogados, mas ainda não há as datas definidas.

Segundo o anúncio feito pelo organizador, a mudança se dará por conta de uma provável inclusão de mais cargos e da reabertura do prazo de inscrições.

O aviso, no entanto, não traz mais detalhes e diz que a divulgação será disponibilizada em breve.

Vale lembrar que as inscrições foram encerradas em 27 de julho e apenas os resultados das isenções já foram publicados. Portanto, essa etapa não deve ser reaberta.

Edital do concurso Sesacre soma mais de 600 vagas

Publicado em junho, o edital do concurso Sesacre 2022 trouxe uma oferta de 622 vagas efetivas para ingresso na Secretaria de Estado de Saúde do Acre. As chances são para cargos dos níveis médio, médio/técnico e superior

Do total, 585 são para disputa em ampla concorrência e 37 para pessoas com deficiência. Veja as oportunidades:

Nível médio e médio/técnico

Agente Administrativo

Auxiliar de Farmácia

Condutor de Ambulância

Técnico de Laboratório em Análise Clínica

Técnico em Órtese e Prótese Ortopédica

Técnico de Radiologia

Técnico em Segurança do Trabalho

Nível superior

Assistente Social

Biólogo

Cirurgião Dentista

Enfermeiro

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletrônico

Engenheiro Sanitarista

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Anestesiologista

Médico Cardiologista

Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço

Médico Cirurgião Vascular e Periférico

Médico Cirurgião Gastroenterologista

Médico Cirurgião Geral

Médico Cirurgião Oncológico

Médico Cirurgião Pediátrico

Médico Cirurgião Plástico

Médico Cirurgião Torácico

Médico Dermatologista

Médico do Trabalho

Médico Endocrinologista e Metabologista

Médico Clínica Médica

Médico Gastroenterologista

Médico Genética Médica

Médico Hematologista e Hemoterapeuta

Médico Infectologista

Médico Terapia Intensiva

Médico Terapia Intensiva Pediátrico

Médico Mastologista

Médico Nefrologista

Médico Nefrologista Pediátrico

Médico Neonatologista

Médico Neurocirurgião

Médico Neurologista

Médico Neuropediatra

Médico Obstetra e Ginecologista

Médico Oftalmologista

Médico Oncologista

Médico Ortopedista e Traumatologista

Médico Otorrinolaringologista

Médico Patologista

Médico Pediatra

Médico Pneumologista e Tisiologista

Médico Psiquiatra

Médico Radiologista

Médico Radioterapeuta

Médico Reumatologista

Médico Urologista

Nutricionista

Psicólogo

Para participar, é necessário a formação exigida na respectiva área, de acordo com o que consta no edital de abetura. Algumas funções ainda necessitam de registro no conselho, experiência ou requisitos adicionais.

Os salários variam de R$1.392,81 a R$11.096,93. A carga de trabalho será de 30 horas semanais.

Provas serão remarcadas?

As provas do concurso Sesacre estão previstas para 4 de setembro. Caso as inscrições sejam reabertas e o cronograma prorrogado, é provável que essa data seja adiada.

Os concorrentes serão avaliados por até três fases, sendo provas objetivas e discursivas comum a todos. Haveráa, também, uma avaliação de títulos apenas para as carreiras de nível superior.

As avaliações ocorrerão nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá. A prova objetiva será composta por 80 questões.

Resumo do concurso Sesacre 2022