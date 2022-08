Concurso SESACRE: inscrições serão reabertas; entenda!

Novidades sobre o concurso SESACRE! Foi publicado nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial do Estado, um comunicado informando sobre a atualização do cronograma do certame da Secretaria de Estado de Saúde do Acre. De acordo com o documento, considerando a provável inclusão de cargos, as inscrições serão prorrogadas.

A divulgação das novas datas será disponibilizada em breve. Confira o comunicado completo na íntegra

O certame publicou edital em junho de 2022 e oferta 622 vagas no total para cargos diversos de níveis médio e superior. A remuneração inicial varia entre R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93, dependendo do cargo.

Resumo do concurso SESACRE