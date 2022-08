Concurso SESACRE: provas em setembro; 622 vagas, veja a data

O concurso SESACRE publicou edital em junho de 2022. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre oferta 622 vagas no total para cargos diversos de níveis médio e superior. A remuneração inicial varia entre R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93, dependendo do cargo.

O certame é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. As inscrições puderam ser realizadas a partir do dia 28 de junho de 2022 até o dia 27 de julho de 2022.

As provas estão marcadas para serem realizadas dia 4 de setembro de 2022.

De acordo com o edital do concurso SESACRE, a remuneração inicial é entre R$ 1.392,81 e R$ 11.096,93.

Confira as remunerações por cargo:

Agente Administrativo: R$ 1.392,81

Auxiliar de Farmácia: R$ 1.392,81

Condutor de Ambulância: R$ 1.626,84

Técnico de Laboratório em Análise Clínica: : R$ 1.626,84

Técnico em Órtese e Prótese Ortopédica: R$ 1.626,84

Técnico de Radiologia: R$ 1.626,84

Técnico em Segurança do Trabalho: R$ 1.626,84

Assistente Social: R$ 3.829,78

Biólogo: R$ 3.829,78

Cirurgião Dentista: R$ 6.491,10

Enfermeiro: R$ 3.829,78

Engenheiro Eletricista: R$ 6.491,10

Engenheiro Eletrônico: R$ 6.491,10

Engenheiro Sanitarista: R$ 6.491,10

Farmacêutico: R$ 3.829,78

Fisioterapeuta: R$ 3.829,78

Fonoaudiólogo: R$ 3.829,78

Médico Anestesiologista: R$ 9.892,61

Médico Cardiologista: R$ 9.892,61

Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço: R$ 9.892,61

Médico Cirurgião Vascular e Periférico: R$ 9.892,61

Médico Cirurgião Gastroenterologista: R$ 9.892,61

Médico Cirurgião Geral: R$ 9.892,61

Médico Cirurgião Oncológico: R$ 9.892,61

Médico Cirurgião Pediátrico: R$ 9.892,61

Médico Cirurgião Plástico: R$ 9.892,61

Médico Cirurgião Torácico: R$ 9.892,61

Médico: R$ 9.892,61

Médico Dermatologista: R$ 9.892,61

Médico do Trabalho: R$ 11.096,93

Médico Endocrinologista e Metabologista: R$ 9.892,61

Médico Clínica Médica: R$ 9.892,61

Médico Gastroenterologista: R$ 9.892,61

Médico Genética Médica: R$ 9.892,61

Médico Hematologista e Hemoterapeuta: R$ 9.892,61

Médico Infectologista: R$ 9.892,61

Médico Terapia Intensiva: R$ 9.892,61

Médico Terapia Intensiva Pediátrico: R$ 9.892,61

Médico Mastologista: R$ 9.892,61

Médico Nefrologista: R$ 9.892,61

Médico Nefrologista Pediátrico: R$ 9.892,61

Médico Neonatologista: R$ 9.892,61

Médico Neurocirurgião: R$ 9.892,61

Médico Neurologista: R$ 9.892,61

Médico Neuropediatra: R$ 9.892,61

Médico Obstetra e Ginecologista: R$ 9.892,61

Médico Oftalmologista: R$ 9.892,61

Médico Oncologista: R$ 9.892,61

Médico Ortopedista e Traumatologista: R$ 9.892,61

Médico Otorrinolaringologista: R$ 9.892,61

Médico Patologista: R$ 9.892,61

Médico Pediatra: R$ 9.892,61

Médico Pneumologista e Tisiologista: R$ 9.892,61

Médico Psiquiatra: R$ 9.892,61

Médico Radiologista: R$ 9.892,61

Médico Radioterapeuta: R$ 9.892,61

Médico Reumatologista: R$ 9.892,61

Médico Urologista: R$ 9.892,61

Nutricionista: R$ 3.829,78

Psicólogo: R$ 3.829,78

Concurso SESACRE: inscrição

As inscrições do concurso SESACRE estarão abertas a partir das 8h do dia 28 de junho de 2022 até às 21h do dia 27 de julho de 2022 pelo endereço eletrônico https://ibfc.org.br/.

A taxa de inscrição variam de R$ 53,00 a R$ 72,00 dependendo do cargo.

Isenção de taxa de inscrição

Para a realização da solicitação de isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Isenção do Pagamento de Inscrição no site do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Inscrição e 2ª via do Boleto”, no período indicado no Cronograma Previsto – Anexo I, no qual deverá se enquadrar em uma das seguintes condições:

a) Decreto Federal nº 6.593/2008 (candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional).

b) Lei Complementar nº 345/2018 (Doador de sangue): o doador deverá comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior à 3 (três) vezes, em um período de 12 (doze) meses, a contar da data do término da inscrição de isenção, sendo portador de carteira de doador, expedida por meio do órgão oficial de hematologia e hemoterapia ou entidade credenciada pelo Estado ou por município.

c) Lei Complementar nº 345/2018 (Doador de medula óssea): o doador de medula óssea deverá apresentar documento comprobatório de sua condição de doador, emitido por órgão público competente, devidamente autorizado, juntamente com cópia do respectivo histórico.

d) Lei Complementar nº 345/2018 (Eleitor convocado e nomeado): considera-se eleitor convocado e nomeado aquele que presta serviços à Justiça Eleitoral acreana como membro de mesa receptora de votos ou de justificativa, na condição de presidente de mesa, primeiro ou segundo mesários ou secretário, membro ou escrutinador de Junta Eleitoral, supervisor de local de votação, também denominado de supervisor de prédio, e os designados para auxiliar os seus trabalhos, inclusive aqueles destinados à preparação e montagem das seções eleitorais. Entende-se como período de eleição, para fins desta modalidade de isenção, a véspera e o dia do pleito. Na hipótese de ocorrer segundo turno de votação, cada turno será considerado uma eleição. Para ter direito à isenção, o eleitor convocado terá que comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no mínimo, 2 (duas) eleições. A comprovação do serviço prestado será efetuada mediante a juntada, de declaração expedida pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno de votação e a data da eleição.

Concurso SESACRE: cargos e vagas

O concurso SESACRE está oferecendo 622 vagas para níveis médio e superior. Divididas da seguinte forma:

Nível Médio

Cargo Localidade das Vagas Vagas Ampla Concorrência Pessoas comDeficiência Total Agente Administrativo Assis Brasil 2 – 2 Acrelândia 2 – 2 Brasiléia 5 1 6 Cruzeiro do Sul 19 1 20 Feijó 2 – 2 Jordão 1 – 1 Mâncio Lima 3 1 4 Manoel Urbano 2 – 2 Marechal Thaumaturgo 2 – 2 Plácido de Castro 2 – 2 Porto Walter 1 – 1 Rio Branco 38 2 40 Rodrigues Alves 2 – 2 Santa Rosa do Purus 1 – 1 Sena Madureira 3 1 4 Senador Guiomard 3 1 4 Tarauacá 3 – 3 Xapuri 2 – 2 Auxiliar de Farmácia Rio Branco 3 1 4 Condutor de Ambulância Assis Brasil 1 – 1 Condutor de Ambulância Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 2 – 2 Epitaciolândia 1 – 1 Manoel Urbano 1 – 1 Mâncio Lima 1 – 1 Plácido de Castro 1 – 1 Rio Branco 3 – 3 Rodrigues Alves 1 – 1 Xapuri 1 – 1 Técnico de Laboratório em Análise Clínica Assis Brasil 1 – 1 Acrelândia 2 – 2 Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 9 1 10 Feijó 2 – 2 Mâncio Lima 2 – 2 Marechal Thaumaturgo 1 – 1 Plácido de Castro 2 – 2 Rio Branco 18 1 19 Sena Madureira 1 – 1 Senador Guiomard 2 – 2

Técnico em Órtese e PróteseOrtopédica Rio Branco 1 – 1 Técnico de Radiologia Assis Brasil 2 – 2 Acrelândia 2 – 2 Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 2 – 2 Feijó 1 – 1 Jordão 2 – 2 Mâncio Lima 2 – 2 Manoel Urbano 2 – 2 Marechal Thaumaturgo 2 – 2 Plácido de Castro 2 – 2 Porto Walter 2 – 2 Rio Branco 4 1 5 Rodrigues Alves 1 – 1 Santa Rosa do Purus 2 – 2 Sena Madureira 2 – 2 Senador Guiomard 1 – 1 Tarauacá 1 – 1 Xapuri 2 – 2 Técnico em Segurança doTrabalho Rio Branco 1 – 1

Nível Superior

Assistente Social Assis Brasil 1 – 1 Acrelândia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 1 – 1 Feijó 1 – 1 Mâncio Lima 1 – 1 Manoel Urbano 1 – 1 Plácido de Castro 1 – 1 Assistente Social Rio Branco 4 1 5 Sena Madureira 1 – 1 Senador Guiomard 1 – 1 Tarauacá 1 – 1 Biólogo Cruzeiro do Sul 2 – 2 Rio Branco 3 1 4 Cirurgião Dentista Feijó 1 – 1 Plácido de Castro 2 – 2 Porto Walter 1 – 1 Enfermeiro Assis Brasil 2 – 2 Acrelândia 2 – 2 Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 3 1 4 Feijó 2 – 2 Jordão 1 – 1 Mâncio Lima 2 – 2 Manoel Urbano 2 – 2 Marechal Thaumaturgo 2 – 2 Plácido de Castro 3 – 3 Porto Walter 2 – 2 Rio Branco 16 1 17 Rodrigues Alves 2 – 2 Santa Rosa do Purus 2 – 2 Sena Madureira 3 – 3 Senador Guiomard 2 – 2 Tarauacá 2 – 2 Xapuri 2 – 2 Engenheiro Eletricista Rio Branco 1 – 1 Engenheiro Eletrônico Rio Branco 1 – 1 Engenheiro Sanitarista Rio Branco 1 – 1 Farmacêutico Assis Brasil 1 – 1 Acrelândia 1 – 1 Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 2 – 2 Feijó 1 – 1 Mâncio Lima 1 – 1 Manoel Urbano 1 – 1 Plácido de Castro 1 – 1 Rio Branco 3 – 3 Sena Madureira 1 – 1 Senador Guiomard 1 – 1 Tarauacá 1 – 1 Fisioterapeuta Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 3 – 3 Rio Branco 8 1 9 Fonoaudiólogo Rio Branco 1 – 1 Médico Anestesiologista Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 2 – 2 Feijó 1 – 1 Médico Anestesiologista Rio Branco 12 1 13 Senador Guiomard 1 – 1 Tarauacá 1 – 1 Médico Cardiologista Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 2 – 2 Rio Branco 3 – 3

Médico Cirurgião Cabeça ePescoço Rio Branco 4 1 5 Médico Cirurgião Vascular ePeriférico Rio Branco 4 1 5 Médico Cirurgião Gastroente-rologista Rio Branco 2 – 2 Médico Cirurgião Geral Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 3 1 4 Senador Guiomard 2 – 2 Tarauacá 1 – 1 Médico Cirurgião Oncológico Rio Branco 3 – 3 Médico Cirurgião Pediátrico Rio Branco 1 – 1 Médico Cirurgião Plástico Rio Branco 2 – 2 Médico Cirurgião Torácico Rio Branco 2 – 2 Médico Assis Brasil 2 – 2 Acrelândia 3 – 3 Brasiléia 3 1 4 Cruzeiro do Sul 4 1 5 Feijó 3 – 3 Jordão 3 – 3 Mâncio Lima 2 – 2 Manoel Urbano 3 – 3 Marechal Thaumaturgo 3 – 3 Plácido de Castro 3 1 4 Porto Walter 3 – 3 Rio Branco 13 1 14 Rodrigues Alves 2 – 2 Santa Rosa do Purus 3 – 3 Sena Madureira 3 – 3 Senador Guiomard 2 – 2 Tarauacá 3 – 3 Xapuri 3 – 3 Médico Dermatologista Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 3 – 3 Médico do Trabalho Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 2 – 2 Médico Endocrinologista eMetabologista Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 3 – 3 Médico Clínica Médica Brasiléia 2 – 2 Rio Branco 5 1 6 Sena Madureira 1 – 1 Tarauacá 1 – 1 Médico Gastroenterologista Rio Branco 2 – 2 Médico Genética Médica Rio Branco 1 – 1 Médico Hematologista e He- moterapeuta Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 3 – 3 Médico Infectologista Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 1 – 1 Médico Terapia Intensiva Rio Branco 6 1 7 Médico Terapia IntensivaPediátrico Cruzeiro do Sul 2 – 2 Rio Branco 3 – 3 Médico Mastologista Rio Branco 3 – 3 Médico Nefrologista Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 3 – 3 Médico Nefrologista Pediátrico Rio Branco 1 – 1 Médico Neonatologista Cruzeiro do Sul 2 – 2 Rio Branco 3 – 3 Tarauacá 1 – 1 Médico Neurocirurgião Rio Branco 2 – 2 Médico Neurologista Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 3 – 3 Médico Neuropediatra Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 2 – 2 Médico Obstetra e Ginecolo- gista Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 4 1 5 Feijó 2 – 2 Rio Branco 9 1 10 Sena Madureira 2 – 2 Senador Guiomard 2 – 2 Tarauacá 2 – 2 Médico Oftalmologista Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 3 1 4 Médico Oncologista Rio Branco 4 1 5 Médico Ortopedista e Trauma- tologista Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 1 – 1 Tarauacá 1 – 1 Médico Otorrinolaringologista Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 3 – 3 Médico Patologista Rio Branco 2 – 2

Médico Pediatra Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 6 1 7 Feijó 2 – 2 Rio Branco 7 1 8 Sena Madureira 2 – 2 Tarauacá 2 – 2 Médico Pneumologista e Tisiologista Rio Branco 3 – 3 Médico Psiquiatra Brasiléia 1 – 1 Médico Psiquiatra Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 3 1 4 Médico Radiologista Brasiléia 1 – 1 Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 2 – 2 Médico Radioterapeuta Rio Branco 3 1 4 Médico Reumatologista Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 2 – 2 Médico Urologista Cruzeiro do Sul 1 – 1 Rio Branco 4 1 5 Nutricionista Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 2 – 2 Rio Branco 5 1 6 Psicólogo Assis Brasil 1 – 1 Brasiléia 2 – 2 Cruzeiro do Sul 2 – 2 Manoel Urbano 1 – 1 Feijó 1 – 1 Rio Branco 9 1 10 Xapuri 1 – 1

Concurso SESACRE: carreira

Requisitos

Agente Administrativo : Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau)

: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau) Auxiliar de Farmácia: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo segundo grau), e curso de formação específica, fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos ou experiência mínima de 02 (dois) anos em farmácia hospitalar.

Condutor de Ambulância : Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de: nível médio completo; primeiros socorros; direção defensiva;

condução de veículo de emergência. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria D ou Superior

: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de: nível médio completo; primeiros socorros; direção defensiva; condução de veículo de emergência. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria D ou Superior Técnico de Laboratório em Análise Clínica : diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena) e registro profissional no Conselho de Classe.

: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena) e registro profissional no Conselho de Classe. Técnico em Órtese e Prótese Ortopédica : diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena) e registro no Conselho de Classe

: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena) e registro no Conselho de Classe Técnico de Radiologia : diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena) e registro no Conselho de Classe.

: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena) e registro no Conselho de Classe. Técnico em Segurança do Trabalho : diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição reconhecida pelos

órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena); registro no Conselho de Classe e registro no Ministério do Trabalho.

: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena); registro no Conselho de Classe e registro no Ministério do Trabalho. Assistente Socia l: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de registro no Conselho de Classe.

l: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de registro no Conselho de Classe. Biólogo: Licenciado ou bacharel em Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades ou licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no Conselho de Classe

Licenciado ou bacharel em Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades ou licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no Conselho de Classe Cirurgião Dentista : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Odontologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho de Classe.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Odontologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho de Classe. Enfermeiro : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem e registro do Conselho de Classe.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem e registro do Conselho de Classe. Engenheiro Eletricista : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e registro em Conselho de Classe.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e registro em Conselho de Classe. Engenheiro Eletrônico : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Engenharia Eletrônica, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e registro em Conselho de Classe.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Engenharia Eletrônica, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e registro em Conselho de Classe. Engenheiro Sanitarista : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Engenharia Sanitária, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e registro em Conselho de Classe

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Engenharia Sanitária, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e registro em Conselho de Classe Farmacêutico : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro profissional no Conselho de Classe.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro profissional no Conselho de Classe. Fisioterapeuta : diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Fisioterapia; fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação superior e reconhecida pelo MEC e registro profissional no Conselho de Classe.

: diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Fisioterapia; fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação superior e reconhecida pelo MEC e registro profissional no Conselho de Classe. Fonoaudiólogo: diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho de Classe

Médicos : diploma ou Certificado de Médico, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da

Educação e registro profissional no Conselho de Classe de sua jurisdição, título de especialista em área específica para a qual está concorrendo,

se requerido, conferido pela Associação Médica Brasileira – AMB ou certificado de Residência Médica realizada em instituição com programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC – Ministério da Educação.

: diploma ou Certificado de Médico, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho de Classe de sua jurisdição, título de especialista em área específica para a qual está concorrendo, se requerido, conferido pela Associação Médica Brasileira – AMB ou certificado de Residência Médica realizada em instituição com programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC – Ministério da Educação. Médio do trabalho : diploma ou Certificado de Médico, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, cursos de especialização em Medicina do Trabalho reconhecido pelo Ministério do Trabalho e registro profissional no Conselho de Classe de sua jurisdição e no Ministério do Trabalho

: diploma ou Certificado de Médico, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, cursos de especialização em Medicina do Trabalho reconhecido pelo Ministério do Trabalho e registro profissional no Conselho de Classe de sua jurisdição e no Ministério do Trabalho Nutricionista : diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Nutrição superior reconhecida pelo MEC e registro profissional no Conselho de Classe.

: diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Nutrição superior reconhecida pelo MEC e registro profissional no Conselho de Classe. Psicólogo: diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia e registro profissional no Conselho de Classe.

Atribuições

Agente Administrativo : receber, classificar, conferir, protocolar, localizar, expedir e/ou arquivar expedientes e outros documentos; redigir correspondências simples e executar serviços gerais e de digitação; controlar o material de consumo e/ou permanente existente no setor, realizar operação básica de microcomputador e periféricos e executar atividades correlatas.

: receber, classificar, conferir, protocolar, localizar, expedir e/ou arquivar expedientes e outros documentos; redigir correspondências simples e executar serviços gerais e de digitação; controlar o material de consumo e/ou permanente existente no setor, realizar operação básica de microcomputador e periféricos e executar atividades correlatas. Auxiliar de Farmácia : estocar e manipular produtos já preparados; atender às diversas Unidades da Instituição; e auxiliar o farmacêutico nos processos de controle de suprimentos; e executar outras tarefas correlatas.

: estocar e manipular produtos já preparados; atender às diversas Unidades da Instituição; e auxiliar o farmacêutico nos processos de controle de suprimentos; e executar outras tarefas correlatas. Condutor de Ambulância : Conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, observar e aplicar as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e de direção defensiva; manter a segurança das pessoas e protegeras cargas transportadas, zelar pela prevenção, manutenção e limpeza dos veículos sob sua responsabilidade; elaborar relatórios de avarias, preencher planilhas relacionadas a sua rotina diária.

: Conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, observar e aplicar as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e de direção defensiva; manter a segurança das pessoas e protegeras cargas transportadas, zelar pela prevenção, manutenção e limpeza dos veículos sob sua responsabilidade; elaborar relatórios de avarias, preencher planilhas relacionadas a sua rotina diária. Técnico de Laboratório em Análise Clínica : executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados a dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas, realizando ou orientando exames, testes de cultura de microorganismos, por meio de manipulação de aparelho de laboratório e por outros meios para possibilitar diagnósticos, tratamento ou prevenção de doenças e executar outras atividades correlatas.

: executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados a dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas, realizando ou orientando exames, testes de cultura de microorganismos, por meio de manipulação de aparelho de laboratório e por outros meios para possibilitar diagnósticos, tratamento ou prevenção de doenças e executar outras atividades correlatas. Técnico em Órtese e Prótese Ortopédica : interpretar as especificações médicas e efetuar as medidas do paciente para desenvolver, projetar, confeccionar, adaptar e reparar órteses e próteses, tais como aparelhos para correção ou apoio para pessoas com lesões de qualquer parte do corpo e membros artificiais; avaliar o paciente e a prescrição; planejar, confeccionar e acompanhar o funcionamento de órteses e próteses prestando assistência técnica; e executar outras atividades correlatas.

: interpretar as especificações médicas e efetuar as medidas do paciente para desenvolver, projetar, confeccionar, adaptar e reparar órteses e próteses, tais como aparelhos para correção ou apoio para pessoas com lesões de qualquer parte do corpo e membros artificiais; avaliar o paciente e a prescrição; planejar, confeccionar e acompanhar o funcionamento de órteses e próteses prestando assistência técnica; e executar outras atividades correlatas. Técnico de Radiologia : operar, verificar e aferir, sob supervisão, de equipamentos de radiodiagnóstico e radioterapia, operar aparelhos de radiologia convencional; realizar exames de RX convencional em pacientes ambulatoriais, internados, de leito, CTI e centro cirúrgico; operar equipamentos de radiologia digital, operar equipamentos de informática aplicados à radiologia, revelar filmes, e zelar pela conservação dos equipamentos radiográficos; e executar outras atividades correlatas

: operar, verificar e aferir, sob supervisão, de equipamentos de radiodiagnóstico e radioterapia, operar aparelhos de radiologia convencional; realizar exames de RX convencional em pacientes ambulatoriais, internados, de leito, CTI e centro cirúrgico; operar equipamentos de radiologia digital, operar equipamentos de informática aplicados à radiologia, revelar filmes, e zelar pela conservação dos equipamentos radiográficos; e executar outras atividades correlatas Técnico em Segurança do Trabalho : orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando risco e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção, para garantir a integridade do pessoal e dos bens da Instituição; participar de programas afetos à saúde ocupacional e de educação continuada.

: orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando risco e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção, para garantir a integridade do pessoal e dos bens da Instituição; participar de programas afetos à saúde ocupacional e de educação continuada. Assistente Social : prestar serviços de âmbito social a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando os processos básicos de serviço social, para facilitar a recuperação do paciente e promover sua reintegração ao meio social, familiar e de trabalho; desenvolver atividades de ensino, pesquisa e vigilância em saúde.

: prestar serviços de âmbito social a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando os processos básicos de serviço social, para facilitar a recuperação do paciente e promover sua reintegração ao meio social, familiar e de trabalho; desenvolver atividades de ensino, pesquisa e vigilância em saúde. Biólogo : os biólogos executam atividades técnicas científicas de grau superior de grande complexidade, que envolvem ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, projetos, consultoria, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas áreas das Ciências Biológicas.

: os biólogos executam atividades técnicas científicas de grau superior de grande complexidade, que envolvem ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, projetos, consultoria, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas áreas das Ciências Biológicas. Cirurgião Dentista : diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região buco-maxilo- facial, utilizando processos clínicos e cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral; elaborar e aplicar medidas de caráter público, para diagnosticar, prevenir e melhorar as condições de higiene dentária e bucal da comunidade; supervisionar os auxiliares e técnicos da área; desenvolver atividades de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; e exercer outras atividades correlatas.

: diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região buco-maxilo- facial, utilizando processos clínicos e cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral; elaborar e aplicar medidas de caráter público, para diagnosticar, prevenir e melhorar as condições de higiene dentária e bucal da comunidade; supervisionar os auxiliares e técnicos da área; desenvolver atividades de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; e exercer outras atividades correlatas. Enfermeiro : administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, pesquisa e docência, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde; participar de processos educativos, de formação e de ações coletivas e de vigilância em saúde; e exercer outras atividades correlatas

: administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, pesquisa e docência, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde; participar de processos educativos, de formação e de ações coletivas e de vigilância em saúde; e exercer outras atividades correlatas Engenheiro Eletricista : elaborar, analisar, assessorar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar projetos e processos na área de elétrica e desenvolver atividades de ensino e pesquisa.

: elaborar, analisar, assessorar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar projetos e processos na área de elétrica e desenvolver atividades de ensino e pesquisa. Engenheiro Eletrônico : elaborar, analisar, assessorar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar projetos e processos na área de eletrônica e desenvolver atividades de ensino e pesquisa

: elaborar, analisar, assessorar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar projetos e processos na área de eletrônica e desenvolver atividades de ensino e pesquisa Engenheiro Sanitarista : elaborar, analisar, assessorar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar projetos e processos na área sanitária e desenvolver atividades de ensino e pesquisa.

: elaborar, analisar, assessorar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar projetos e processos na área sanitária e desenvolver atividades de ensino e pesquisa. Farmacêutico : desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos (desde a pesquisa, passando pelo processo de aquisição, manipulação, armazenagem, controle de qualidade e distribuição); atuar na área de análise clínica, análise toxicológica, dos domissaneantes (produção, controle de qualidade e distribuição) e na saúde pública; supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de atuação, inclusive o pessoal auxiliar e técnico; e participar de atividade de ensino, pesquisa e fabricação de produtos químicos e farmacêuticos e de atividades de

vigilância em saúde

: desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos (desde a pesquisa, passando pelo processo de aquisição, manipulação, armazenagem, controle de qualidade e distribuição); atuar na área de análise clínica, análise toxicológica, dos domissaneantes (produção, controle de qualidade e distribuição) e na saúde pública; supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de atuação, inclusive o pessoal auxiliar e técnico; e participar de atividade de ensino, pesquisa e fabricação de produtos químicos e farmacêuticos e de atividades de vigilância em saúde Fisioterapeuta : colher, observar e interpretar dados para a construção de um diagnóstico dos distúrbios da cinesia funcional; identificar os distúrbios cinético-funcionais prevalentes; solicitar, executar, analisar e interpretar exames complementares no diagnóstico e controle evolutivo clínico da demanda cinética – funciona

: colher, observar e interpretar dados para a construção de um diagnóstico dos distúrbios da cinesia funcional; identificar os distúrbios cinético-funcionais prevalentes; solicitar, executar, analisar e interpretar exames complementares no diagnóstico e controle evolutivo clínico da demanda cinética – funciona Fonoaudiólogo : identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; participar de processos educativos de atividades de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; e exercer outras atividades correlatas

: identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; participar de processos educativos de atividades de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; e exercer outras atividades correlatas Médicos : realizar exames médicos, emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano, aplicar os métodos da medicina preventiva; definir instruções; praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; aplicar as leis e regulamentos da saúde pública; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde

: realizar exames médicos, emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano, aplicar os métodos da medicina preventiva; definir instruções; praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; aplicar as leis e regulamentos da saúde pública; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde Médico do trabalho : planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de biometria e perícia médica, estudos e pesquisas que visem o conhecimento ao diagnóstico, a defesa e à proteção da saúde individual do servidor; promover exames pré-admissíveis e especializados; realizar atendimentos ambulatoriais e/ou emergenciais a servidores e usuários; colaborar na prevenção de doenças; assessorar em atividades de medicina; e participar de programas de educação em saúde dirigidos aos servidores e à comunidade em geral e de atividades de vigilância em saúde

: planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de biometria e perícia médica, estudos e pesquisas que visem o conhecimento ao diagnóstico, a defesa e à proteção da saúde individual do servidor; promover exames pré-admissíveis e especializados; realizar atendimentos ambulatoriais e/ou emergenciais a servidores e usuários; colaborar na prevenção de doenças; assessorar em atividades de medicina; e participar de programas de educação em saúde dirigidos aos servidores e à comunidade em geral e de atividades de vigilância em saúde Nutricionista : planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; elaborar e/ou participar de estudos dietéticos; planejar, executar e avaliar políticas, programas e cursos relacionados com alimentação e nutrição; prestar assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial; desenvolver de atividades de ensino e pesquisa; supervisionar a equipe de trabalho e participar de programas de educação em saúde e de vigilância em saúde; e exercer outras atividades correlatas

: planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; elaborar e/ou participar de estudos dietéticos; planejar, executar e avaliar políticas, programas e cursos relacionados com alimentação e nutrição; prestar assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial; desenvolver de atividades de ensino e pesquisa; supervisionar a equipe de trabalho e participar de programas de educação em saúde e de vigilância em saúde; e exercer outras atividades correlatas Psicólogo: atuar no âmbito da saúde em nível primário, secundário e terciário procedendo ao estudo e à análise dos processos intra e interpessoais e nos mecanismos do comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas psicológicas e psicoterápicas e outros métodos de verificação para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, no diagnóstico e na identificação e interferência nos fatores determinantes na ação do indivíduo em sua história pessoal, familiar, educacional e social; desenvolver atividades de pesquisa, ensino e aprendizagem; participar de equipes multiprofissionais visando a interação comunidade – instituição, assim como na perspectiva da interdisciplinaridade onde se deem as relações de trabalho na Instituição; e exercer outras atividades correlatas.

Concurso SESACRE: etapas da prova

Conheça as etapas do Concurso SESACRE, abaixo:

Prova Objetiva

Prova Discursiva

Avaliação de Títulos

Prova objetiva do Concurso SESACRE

As Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre

Disciplinas

Língua Portuguesa

História e Geografia do Acre

Informática Básica

Específicas de cada cargo

Estrutura da prova

A Prova Objetiva será de múltipla escolha, distribuída pelos conhecimentos gerais e específicos, sendo que cada questão conterá 04 alternativas.

Prova discursiva

A Prova Discursiva será constituída de 1 Redação, cujo tema será fornecido no momento da Prova Objetiva. Para o desenvolvimento da Redação, o candidato deverá redigir no mínimo 20 e no máximo 30 linhas.

Avaliação de Títulos

Serão convocados para a Prova de Títulos, de caráter classificatório, os candidatos que foram HABILITADOS na Prova Discursiva dos cargos de Nível Superior.

Na avaliação de Títulos acadêmicos, somente serão considerados os títulos obtidos até a data de convocação para a prova de títulos. Os títulos representativos de cursos com término após a data dessa convocação não serão computados para fins de pontuação.

Item Títulos Comprovação PontuaçãoUnitária PontuaçãoMáxima 1 Doutorado Diploma de conclusão de curso de Doutorado, devidamente registrado, fornecido por instituição deensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área relacionada ao cargo pleiteado 1,5 1,5 2 Mestrado Diploma de conclusão de curso de Mestrado, devidamente registrado, fornecido por instituição deensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área relacionada ao cargo pleiteado 1 1 3 Especialização Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, comcarga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação, na área relacionada ao cargo pleiteado 0,5 0,5

Último concurso SESACRE

O último concurso SESACRE foi realizado em 2019 para provimento efetivo em 340 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração podia chegar a R$ 11.260,80.

Etapas de provas

O concurso público foi composto de única etapa que foi a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Prova objetiva

A prova objetiva foi realizada nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.

Veja abaixo as matérias cobradas e a forma de avaliação no certame.

Disciplinas

Os candidatos foram avaliados por meio de conhecimentos de acordo com a escolaridade. Veja:

Nível médio/técnico

Conhecimentos gerais Língua Portuguesa Noções de Informática História e Geografia do Acre

Conhecimentos específicos

Nível superior

Conhecimentos gerais Língua Portuguesa História e Geografia do Acre

Conhecimentos específicos

Estrutura da prova

As provas para os cargos de nível médio/técnico foram compostas por 40 questões com o valor de até 50 pontos. Já para as ocupações de nível superior foram 40 questões com o valor máximo de até 70 pontos.

O tipo de avaliação foi de múltipla escolha sendo que cada questão conterá 4 (quatro) alternativas e uma única resposta correta.

Foi considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obteve no mínimo 40% do total de pontos, conforme estabelecido no edital, não podendo ter zerado em nenhuma das Provas (Conhecimentos Gerais e Específicos).

