Concurso TRT14: dispensa confirma a FCC como organizadora

A Fundação Carlos Chagas (FCC) está confirmada e será a banca organizadora do próximo concurso TRT14. O edital está iminente e pode sair já neste mês de agosto, mas ainda sem data definida.

O extrato de dispensa de licitação que confirma a escolha foi publicado no Diário Eletrônico do próprio tribunal.

O próximo passo será a assinatura do contrato, que deve acontecer em breve. Feito isso, o cronograma deverá ser finalizado para que o edital possa ser lançado em seguida.

Vale lembrar quen a FCC já tinha sido anunciada pelo próprio tribunal, no fim de julho, pelas redes sociais:

“A comissão organizadora do concurso bateu o martelo e definiu a Fundação Carlos Chagas como banca organizadora do próximo certame para provimento de servidores na Justiça do Trabalho de RO e AC”, diz a publicação.

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região abrange os Estados do Acre e Rondônia.

Edital do concurso TRT14 será para técnicos e analistas

Embora ainda não tenha confirmado as especialidades, o TRT14 já antecipou que nas oportunidades do próximo concurso serão para cargos de técnico e analista.

Inclusive, o tribunal divulgou que existem 82 cargos vagos nas carreiras em diversas áreas. A previsão é de que essas funções sejam contempladas no próximo edital, sendo elas:

analista judiciário – área Administrativa, sem especialidade;

– área Administrativa, sem especialidade; analista judiciário – área Judiciária, sem especialidade;

– área Judiciária, sem especialidade; analista judiciár io – área Judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal;

io – área Judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal; analista judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação;

– área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação; técnico judiciário – área Administrativa, sem especialidade; e

– área Administrativa, sem especialidade; e técnico judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação.

O quantitativo de vagas para cada cargo ainda não foi divulgado. Há estimativa de oferta baixa, mas com grande aproveitamento do cadastro de reserva durante todo o prazo de validade.

Em resposta à Folha Dirigida, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região confirmou os preparativos e trabalha com um prazo para o lançamento do edital. A estimativa é até o início de 2023.

“Quanto à previsão de divulgação do referido edital, pode ocorrer ainda este ano ou no início de 2023, a depender do trâmite administrativo”, disse o TRT à Folha Dirigida.

No entanto, com banca definida, o edital pode sair o quanto antes.

Último concurso TRT14 ocorreu em 2018

O último concurso TRT14 teve seu resultado final homologado em novembro de 2018. A seleção contou com chances na carreira de analista judiciário, nas áreas de Estatística e Psicologia.

O edital foi publicado em junho daquele ano. Para concorrer, era preciso ter o nível superior completo, na área de interesse. A remuneração inicial, na época, era de R$11.006,83.

Ao todo, foram oferecidas duas vagas mais cadastro de reserva. Os candidatos foram avaliados, em agosto, por meio de provas objetivas e discursivas.

Os candidatos tiveram que responder a 60 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, além de um estudo de caso, com uma questão prática.