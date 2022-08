Concurso TSE unificado: confira os salários dos cargos

Os concurseiros aguardaram ansiosos pelo concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), previsto para ocorrer em 2023.

O órgão já iniciou movimentações para dar viabilidade ao edital unificado e a comissão, conforme informado pelo Direção Concursos, pode ser formada em breve (após a recente troca da presidência do TSE). Saiba mais detalhes aqui!

O que chama a atenção no possível concurso TSE unificado, além de o certame ser nacional e contar com diversos TREs, são os salários dos cargos.

O salário segue o mesmo padrão em todos os TREs e no TSE, ou seja, a remuneração de um técnico do TRE AL possui o mesmo valor que o salário de um servidor ocupante do mesmo cargo no TRE SP.

Ao ser aprovado no concurso TSE unificado, a remuneração inicial do concurseiro será de R$ 7.591,37 (Técnicos) ou R$ 12.455,30 (Analista), a depender do cargo desejado.

O valor é composto pela soma do vencimento básico com a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ):

Técnico Vencimento básico: R$ 3.163,07; e GAJ: R$ 4.428,30.



Analista Vencimento básico: R$ 5.189,71; e GAJ: R$ 7.265,59.



Ao final da carreira, os salários passam para os seguintes valores: R$ 11.398,39 (Técnico) e R$ 18.701,52 (Analista).

Confira mais detalhes na tabela abaixo:

Vale a pena ressaltar que os servidores ainda fazem jus aos seguintes benefícios:

Auxílio Alimentação: R$ 910,08;

Auxílio Saúde: R$ 401,81; e

Auxílio creche (em caso de servidores com filhos): R$ 719,62.

Somando os benefícios (incluindo o auxílio creche) com os salários iniciais, o salário inicial do aprovado no concurso TSE unificado será de:

Técnico: R$ 9.622,88 ; e

; e Analista: R$ 14.486,81.

Resumo concurso TSE