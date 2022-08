Concursos Cebraspe: editais abertos e previstos – ATUALIZADO!

Um nome temido ou admirado pelos concurseiros: Cebraspe. A empresa organizadora de concursos públicos se destaca por organizar grandes seleções e o ano de 2022 não podia ser diferente (concursos Cebraspe).

Não são poucas as provas organizadas por essa banca. Por isso, recomendo que você marque esta matéria como favorita, já que ela será atualizada sempre que houver novidades dos concursos Cebraspe. Seu edital dos sonhos pode aparecer por aqui!

Concurso Cebraspe: editais abertos

Concurso PC RO: Foi publicado no dia 8 de julho, o edital do concurso PC RO (Polícia Civil de Rondônia), ofertando 319 vagas de nível superior de formação. Inscrições: entre 15 de julho e 5 de agosto.

Concurso PM RO: Foi publicado o edital do concurso PM RO ( Polícia Militar do estado de Rondônia), que oferta vagas imediatas e oportunidades em cadastro de reserva para o cargo de Oficiais Combatentes. Inscrições: 15 de julho a 5 de agosto.

Concurso Bombeiro RO: O edital do concurso Bombeiros RO (Corpo de Bombeiros de Rondônia) foi publicado ofertando 8 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para o cargo de Oficial, de nível superior de formação. Inscrições: entre 19 de julho e 10 de agosto.

Concurso TCE PB: O edital do concurso TCE PB (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba) foi publicado nesta sexta-feira, 15 de julho, ofertando vagas imediatas e para formação de cadastro reserva para os cargos de Médico e Conselheiro Substituto. Inscrições: 25 de julho a 23 de agosto.

Concursos Cebraspe: editais previstos

Concurso CGDF: O concurso CGDF (Controladoria-Geral do Distrito Federal) poderá acontecer em breve! Isso porque a banca que irá organizar todas as etapas do certame já foi definida e o próximo passo será a publicação do edital.

Concurso TRT 8: Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de julho, a dispensa de licitação confirmando o Cebraspe como banca do novo concurso TRT 8 (Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – Amapá e Pará).

Agenda de provas Cebraspe

Setembro de 2022

25/09 – Concurso PC RO

Outubro de 2022