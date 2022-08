Convenção do PT no AC terá participação de Lula e revelação do candidato ao Governo

O Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre realiza nesta sexta-feira (5), sua convenção partidária. O evento ocorre na sede da sigla, em Rio Branco, à partir das 17h.

A convenção vai revelar quem o PT vai lançar ao Governo, e o nome é guardado à sete chaves. Nesta manhã, o partido lançou a programação do evento, que começa com a concentração da militância e atrações culturais.

A participação dos presidentes dos diretórios municipais está marcada para 18 horas.

Em seguida, haverá a apresentação da chapa proporcional de candidatos a deputados federais e estaduais.

Lula, o candidato a presidente do PT, também vai participar, mas de forma virtual. Ele enviou uma saudação aos pré-candidatos que será transmitida às 19h, pouco antes da apresentação da chapa majoritária de governador e senador.

O evento encerra com a formalização da chapa majoritária da Federação Esperança com PT, PC do B e PV. Os partidos já realizaram suas convenções individuais ao longo da semana.