Criança de 6 anos é mais um caso suspeito de varíola do macaco no Acre

O Acre recebeu mais uma notificação de caso suspeito de Monkeypox no município de Rio Branco. Trata-se de uma criança de 6 anos que deu entrada na UPA da Sobral no início da noite desta quinta-feira (4).

O paciente apresenta erupções cutâneas na planta do pé esquerdo, lesão vesicular dolorosa. A família relata ter tido contato com um amigo que retornou de São Paulo em evento religioso no município de Rio Branco. A família segue em isolamento domiciliar.

“Até o momento não há relatos de contatos sintomáticos. O CIEVS ACRE e CIEVS Rio Branco seguem com busca, acompanhamento e investigação dos contactantes”, diz o trecho de uma nota enviada pela Sesacre.

O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, e três casos suspeitos aguardando resultado, um em Cruzeiro do Sul e dois em Rio Branco.