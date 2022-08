Criminosos invadem escola de Rio Branco em busca de integrante de facção rival

Criminosos em fuga invadiram a Escola Pública Infantil Maria Olívia Sá de Mesquita e acabaram sendo agredidos por membros de organização criminosa armados, na tarde de segunda-feira (22), na Avenida Noroeste, ao lado da Policlínica do Conjunto Tucumã I, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas que pediram para não serem identificados, o primeiro homem que invadiu a escola estaria em fuga após ser visto furtando uma residência próximo à Policlínica do Tucumã. Ao entrar no estabelecimento de ensino, o bandido entrou na sala de aula correndo, pegou o celular de uma professora e pulou a janela e fugiu em seguida.

Os supostos donos da residência, que seriam membros de uma organização criminosa, entraram na escola armados atrás desse primeiro homem e conseguiram localizar o ladrão. Ele foi agredido a socos, chutes o até um cabo de vassoura de um rodo foi quebrado na cabeça do bandido. Após as agressões, a dupla foi embora com o celular que tinha sido furtado na escola e deixou o suposto ladrão para trás.

O homem agredido estava visivelmente drogado e pulou o portão da escola tendo acesso novamente à Avenida Noroeste, mas acabou preso pela Polícia Militar em frente à Policlínica do Tucumã. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Nenhum professor, funcionário ou aluno foi ameaçados. Houve somente o susto e o nervosismo por parte dos presentes na escola.