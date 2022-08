Daniel Zen questiona pesquisa e diz que eleições no AC serão decididas no 2º turno

Candidato à reeleição, o deputado estadual Daniel Zen (PT) usou seu discurso na sessão desta terça-feira (30) para falar sobre a pesquisa de intenção de voto Ipec, divulgada pela Rede Amazônica na noite de segunda (29).

Apesar de comemorar que seu candidato, Jorge Viana (PT), está em segundo lugar, ele põe em cheque a credibilidade dos números.

SAIBA MAIS: 51%: se eleições fossem hoje, Gladson ganharia no 1º turno, diz pesquisa

“Após exatas duas semanas, o nosso candidato da Federação Brasil da Esperança no Acre já aparece na segunda colocação. Eu duvido muito que o terceiro, quarto ou quinto lugar tenham apenas 5, 6, 4% como apareceram na pesquisa. Deve ter, como é de costume no Ipec, alguma distorção na definição da amostra, que é quando você define em quais municípios e regiões serão coletadas as amostras. Se privilegia a zona urbana, vai dar uma distorção em relação à zona rural; se privilegia esse ou aquele município podem haver distorções, por isso existe a chamada margem de erro. Mas como é costume na pesquisa do antigo Ibope, essa margem de erro é mais elástica do que nos demais institutos”, disse.

Segundo Zen, em pesquisas internas feitas por vários partidos, as porcentagens são outras e ele crava que o resultado será levado para segundo turno.

“Nas pesquisas internas os resultados são bem diferentes e são apavorantes para a turma governista, são daqueles de acabar o papel higiênico nas hostes governistas. A turma tá preocupada porque a candidatura da Federação veio forte para se consolidar no segundo turno e fazer a virada. É segundo turno na certa!”