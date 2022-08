“Desenbola, bate, joga de ladinho”: Gladson volta a dançar com robô e faz sucesso na ExpoAcre

Pé de valsa! O governador Gladson Cameli (Progressistas) agitou o estande do Sebrae na ExpoAcre 2022, na noite de domingo (31), durante sua visita.

Gladson voltou a mostrar seu já conhecido talento para danças, quando caiu na pista com o robô de três metros de altura, atração do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que desde a feira de 2019 tem apostado na atração tecnológica e feito sucesso com os visitantes, especialmente as crianças.

A música escolhida foi o sucesso no tiktok “Desembola, bate, joga de ladinho”, com direito a coreografia igual à da plataforma. Ou quase…

Confira o vídeo da apresentação: