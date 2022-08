Dupla é presa em flagrante com as armas de fogo e objetos do crime na Cidade do Povo

Walisson da Silva Ferreira, de 28 anos, e Diego Sales de Oliveira, de 30, foram presos acusados de assaltar uma empresa de construção civil, no final da tarde desta quinta-feira (18). A prisão aconteceu na Rua Coronel Leão, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Tático do 2° Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denuncia via Copom que havia um roubo em andamento em uma empresa de construção civil na Via Verde, em Rio Branco.

Ao chegar no local, os PMs colheram as características e também uma informação muito útil, que um dos suspeitos, Walisson, estava com uma tornozeleira eletrônica. Os militares pediram apoio ao Copom que refez o trajeto e acabou chegando em uma residência na Cidade do Povo.

Na residência, os policiais chegaram e pediram para entrar no local. A permissão foi concedida pelo proprietário da casa e, no local, foram encontrados vários cartões de crédito e de débito, como também uma máquina de cartão, bolsa e seis celulares, além de dois revólver, sendo um 38 e um 32, ambos com 6 munições intactas.

No local, Walisson disse que Diego não estaria no momento do roubo, mesmo assim, Diego deverá responder por porte ilegal de arma de fogo e recepção, porque os produtos roubados estava nessa residência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à dupla, que foi conduzida a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas de fogo e os objetos roubados, para serem tomadas as medidas cabíveis.