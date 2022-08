Dupla em moto atinge com três tiros jovem que estava na frente de casa, em Rio Branco

Rodrigo de Souza Oliveira, de 20 anos, foi ferido com três tiros na noite desta terça-feira (30), enquanto estava na frente da própria residência na Rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rodrigo foi surpreendido por dois criminosos que estavam em uma motocicleta e o passageiro, de posse de uma arma de fogo, efetuou três disparos contra Rodrigo, que foi ferido com um tiro na cabeça, um no braço e outro no abdômen. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Familiares ajudaram Rodrigo e acionaram uma ambulância e a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco.

Ainda segundo informações da polícia, Rodrigo possui várias passagens pela polícia, pelos crimes de assalto e tráfico de drogas.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, realizaram ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).