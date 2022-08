Durante nove noites de Exposição, Polícia Militar registra apenas nove ocorrências

Com uma estratégia que alinha tecnologia e emprego direcionado do efetivo, o comando da Polícia Miitar do Acre (PMAC) apresentou na manhã desta segunda-feira, 8, os números referentes a seguranca nas nove noite de Expoacre 2022. A instituição considera os números satisfatórios e destaca os avanços durante a realização do evento.

Quem se deslocava ao Parque de Exposições, já notava no caminho a presença da Polícia Militar, seja de motocicletas ou de automóveis, garantindo a fluidez e a segurança no percurso até a feira de exposições. No interior, patrulhas a pé e com auxílio de Drones, que sobrevoam o parque, a segurança era intensificada, nos pontos estratégicos do espaço.

Com emprego de policiais dos Batalhões de Área, Especializados e dos setores administrativos da corporação, foram totalizados uma média de 140 profissionais da PMAC, que garantiram a segurança de quem ia ao parque. Nas nove noites, foram registradas somente nove ocorrências, fato que demonstra a efetividade do emprego do Policiamento.

O Comandante-geral, coronel Luciano Dias Fonseca, falou sobre a atuação da PMAC no evento. “Foram nove noites de exposição e a Polícia Militar registrou apenas nove ocorrências, apesar da grande presença de público, sendo contabilizado uma média de vinte mil pessoas por noite”.

Coronel destacou ainda, que a corporação considera extremamente positiva sua atuação na feira. “Nós tivemos uma tranquilidade muito grande, as pessoas realmente aproveitaram essas nove dias de festa na exposição. A Polícia Militar considera um sucesso o policiamento, as ações preventivas que foram adotadas em conjunto com a organização da Expoacre, com todos os órgãos e com a população que participou do evento”, concluiu.

Estande

A atuação da PMAC na Expoacre 2022 foi além de proporcionar segurança ao cidadão acreana que visitava o Parque de Exposições. A instituição que em 2022 completou 106 anos de história, levou ao público um pouco do seu trabalho, por meio do seu estande montado na Feira de Agronegócio.

Alinhando modernidade com o resgate histórico da corporação, durante as nove noites, a PMAC expôs o trabalho que é realizado pela instituição em todo o Estado do Acre, desde o caráter operacional, até as ações preventivas e sociais perante a comunidade, além das suas famosas viaturas: camaro e fusca que foram um sucesso a parte.