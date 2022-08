Educação do Estado promove o I Seminário do Novo Ensino Médio

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realiza nesta sexta-feira, 5, o I Seminário do Novo Ensino Médio 2022, no auditório da instituição, para as equipes dos núcleos da SEE nos municípios, equipes gestoras das escolas de ensino médio de Rio Branco e parceiros na oferta do itinerário formativo.

A cerimônia de abertura foi na quinta-feira, 4, e contou com a presença de Aberson Carvalho, secretário de Educação; Sebastião Flores, secretário adjunto de Educação; Iriscélia Cabanellas, presidente do Conselho Estadual de Educação; Alcides Loureiro, representando a Universidade Federal do Acre (Ufac); João Cesar Dotto, diretor regional do Senai; e Elivânia Souza, técnica de Desenvolvimento Profissional do Sest/Senat.

O evento tem por objetivo promover uma socialização da política pública e implementação do Novo Ensino Médio no contexto estadual, com apresentação da nova arquitetura curricular, bem como o compartilhamento de práticas desenvolvidas nas escolas frente à formação geral básica e o itinerário formativo.

“Este momento nos apresenta um novo desafio, como implementar e desenvolver um novo ensino médio e mantê-lo em rede, em um sistema, onde temos 45 mil alunos matriculados e se fazem necessárias as mudanças estrutural, comportamental e pedagógica”, pontuou o gestor da Educação, Aberson Carvalho.

Danielly Matos, chefe da Divisão de Ensino Médio, apresentou as mudanças estruturais e pedagógicas do Novo Ensino Médio implantado.

Durante a programação estão sendo discutidos temas como o papel do Conselho Estadual de Educação na construção do Novo Ensino Médio, a importância da formação inicial docente no contexto da reforma do currículo, os impactos positivos e as perspectivas na implementação do itinerário de formação técnica e profissional no estado.