Em nota, Governo do Acre lamenta falecimento de pastora Tatiane: “Que Deus console a todos”

Na manhã desta quarta-feira (31), a pastora Tatiane Barros, esposa do vereador e pastor Arnaldo Barros, morreu em Rio Branco vítima de um câncer. O Governo do Estado do Acre divulgou uma nota de pesar, lamentando o falecimento de Tatiane. “À família enlutada, manifestamos as mais profundas condolências”, diz um trecho da nota.

Tatiane era formada em pedagogia e era pastora e líder do Ministério Geração Eleita. Há 9 anos lutava contra um câncer. Ela e Arnaldo eram casados há 25 anos e tiveram 4 filhos.

Leia também: Esposa do pastor Arnaldo Barros morre em Rio Branco após 9 anos lutando contra câncer

Veja a nota de pesar na íntegra

NOTA DE PESAR

O Estado do Acre lamenta profundamente o falecimento da pastora Tatiane Araújo da Silva Barros, esposa do vereador Arnaldo Barros, ocorrido nesta quarta-feira, 31, em Rio Branco.

Pastora Tatiane lutava há vários anos contra um câncer e, como diz a palavra de Deus, combateu o bom combate e guardou a fé, deixando um legado de honra e amor ao próximo na igreja Geração Eleita e em toda a sociedade acreana.

À família enlutada, manifestamos as mais profundas condolências.

Que Deus console a todos nesse momento de luto e dor.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre