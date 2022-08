A pastora Tatiane Barros, esposa do vereador e pastor Arnaldo Barros, morreu na manhã desta quarta-feira (31), em Rio Branco.

Tatiane era formada em pedagogia e há 9 anos lutava contra um câncer. Ela e Arnaldo eram casados há 25 anos e juntos tiveram 4 filhos.

Ela era pastora e líder do Ministério Geração Eleita. Por 10 anos pregou dentro dos presídios do Acre junto com o esposo.

Arnaldo Barros, atualmente, é vereador do município de Rio Branco.