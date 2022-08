Especialista em vida selvagem perde parte de antebraço após ataque de jacaré

Um especialista em vida selvagem perdeu parte do antebraço esquerdo depois de ser atacado por um aligátor (jacaré americano) pela segunda vez em uma década. Desta vez, porém, o estrago foi bem mais grave.

O antebraço de Greg Graziani ficou pendurado por um tendão após o ataque brutal durante interação de rotina, ocorrido no Gator Gardens, em Venus (Flórida, EUA), em 17 de agosto.

O jacaré esmagou o braço do homem de 53 anos, informou o “Tampa Bay Times”, conforme mostra o exame de raio-X.

Os médicos tiveram que destorcer o músculo seis vezes enquanto completavam a cirurgia de amputação.

Na Turquia: banhista é atacada e mordida nas nádegas por tartaruga-gigante em praia

Graziani, que é apaixonado por répteis desde os 7 anos de idade, passou nove horas na mesa de cirurgia, e os médicos, após tentarem recuperar o antebraço, acabaram realizando a amputação alguns centímetros abaixo do cotovelo esquerdo, em outro procedimento, dias depois. Metade de seu antebraço foi preservada.

Greg mé socorrido no Gator Gardens após o ataque Foto: Reprodução/Facebook(Florida Gator Gardens)

Antebraço esquerdo de Greg após o ataque Foto: Reprodução/Facebook(Florida Gator Gardens)

Médicos tentaram recuperar o antebraço de Greg Foto: Reprodução/Facebook(Florida Gator Gardens)

Greg Grazian após a cirurgia Foto: Reprodução/Facebook(Florida Gator Gardens)

“Toda vez que trabalhamos com qualquer um de nossos animais, nunca deixamos de reconhecer a gravidade da situação. Isso é algo que Greg e as pessoas que o amam sempre aceitaram. Estamos trabalhando com um animal onde a colaboração e o treinamento entre espécies é algo que se ensina, e geralmente vai contra alguns instintos naturais. Isso é verdade para todos eles – desde os jacarés até o nosso terrier. Cada animal recebe um nível de respeito e reconhecimento por seu poder, comportamento, instintos naturais e treinamento”, escreveu a direção do Gator Gardens na sua página no Facebook. “Esse incidente poderia facilmente ter sido uma tragédia fatal. Quanto ao jacaré envolvido, ele não se feriu e continuará aqui conosco como um valioso membro do zoológico”, acrescentou.

Greg após a amputação Foto: Reprodução/Facebook(Florida Gator Gardens)