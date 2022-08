Estado entrega mais de 250 títulos definitivos a moradores de Rio Branco durante Expoacre

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Urbano e Regional (Sedur), realizou a entrega de títulos definitivos a 251 famílias de Rio Branco na noite desta quinta-feira, 4, na Expoacre.

Com o documento, o cidadão registra em seu nome a propriedade em qualquer cartório de registro de imóveis, com direitos e benefícios, como segurança jurídica e valorização de até 30% no valor das propriedades, além de acesso a linhas de crédito e garantia de herança para filhos e outros.

Esse é o caso de Maria Diógenes, moradora do bairro Santa Cruz, que durante a solenidade falou da importância de garantir a propriedade imóvel aos seus filhos. “Eu moro aqui há 17 anos, a idade que meu filho tem hoje, e graças ao título eu posso garantir uma herança para eles”, disse.

Ainda durante o evento, foi realizado o lançamento do Censo Habitacional de Rio Branco, que tem por objetivo conhecer a realidade da população quanto à habitação no Acre. Com as informações obtidas, será viável identificar quais e quantas pessoas precisam de uma moradia ou até mesmo de uma regularização fundiária.