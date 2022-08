Exposição, workshop e demonstração de maquiagem destacam IEPTEC na Expoacre 2022

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (IEPTEC) durante as nove noites de Expoacre realizou uma programação extensa com os Centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cept). No último final de semana da feira, o espaço foi comandado pelo Cept Campos Pereira.

No sábado (6), durante a manhã e tarde aconteceu a montagem de estande e ação dos educandos do curso de barbeiro do Sistema Prisional Semiaberto, com entrega de 40 fichas para o público, divididos em 20 pela manhã e 20 pela tarde. Já no período da noite, houve a Exposição das educandas do Sistema Prisional de Regime Fechado do curso de costureira e dos educandos do Itinerário Formativo do curso de Técnico em Informática e também um mural de fotos dos educandos do Cept Campos Pereira.

Na exposição das educandas do curso de costureira, foram expostas bonecas, tapetes, uniformes, pijama infantil, tiaras, acessórios de cabelo e outros. Já na exposição dos educandos do curso de Técnico em Informática, foram expostos painéis de demonstração da placa-mãe e seus componentes e artesanato de material reciclado de informática.

No domingo (7), durante a manhã e à tarde foi realizado um Workshop de Maquiagem pela mediadora Nira Lima, às 14h. À noite, houve as exposições dos educandos e demonstração/aplicação de maquiagem e às 18h aconteceu a demonstração/aplicação de maquiagem para o público.

Segundo a coordenadora geral do Cept Campos Pereira, Vera Lucia Oliveira, o Centro é voltado para educação, novo ensino médio e oferece cursos técnicos e fixos para alunos da rede pública, sociedade e Sistema Prisional.

“Ontem tivemos nossa ação com o Sistema Semiaberto, o curso de barbeiro, onde vieram para Expoacre e tivemos ação com 34 atendimentos; A noite tivemos exposição do curso de costureira do regime fechado, hoje durante o dia tivemos um workshop com 34 pessoas para apresentar o que é o nosso Cept. Foi um curso de três horas com certificado. Hoje à noite oferecemos serviço de maquiagem e tivemos os alunos do curso de técnica de informática, mostrando o que aprendeu no curso”, disse a coordenadora ao ContilNet, durante a última noite da feira.