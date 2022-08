Um adolescente de 17 anos matou o próprio pai durante uma discussão em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. Um dia antes do crime, o jovem havia sido pego pela polícia por dirigir uma moto sem habilitação. No dia do crime, o filho queria sair de casa para encontrar a namorada, mas o pai não deixou e começou uma nova discussão. O adolescente foi até a cozinha pegou uma faca e atacou o pai, que morreu na hora.