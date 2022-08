Governo confirma morte de PM que colidiu contra coluna de concreto no Acre

Por meio de nota, o governador Gladson Cameli (Progressistas) lamentou a morte do soldado da Polícia Militar, e também cirurgião dentista, Stefano Loriato, de 35 anos.

Stefano morreu neste domingo (14), após quatro dias internado no Pronto Socorro de Rio Branco. Ele deu entrada no PS na madrugada de quarta-feira (10), após sofrer um acidente.

“Stefano Loriato tinha acabado de realizar o sonho de ingressar na PM, concluiu o curso de formação em julho. Neste momento de profunda dor, envio minhas orações e condolências a todos os familiares e amigos enlutados. Que Deus possa consolar o coração de cada um”, lamentou o governador.

O velório está sendo realizado na Capela São João Batista, em Rio Branco.

Loriato trafegava em uma motocicleta pela Estrada das Placas, quando acabou perdendo o controle nas proximidades da antiga distribuidora de bebidas Belco e bateu fortemente contra uma coluna de concreto instalado na calçada. Com impacto, a vítima caiu a cerca de 25 metros e desmaiou. Na colisão, a moto ficou totalmente destruída.

Populares ajudaram o homem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido à gravidade da vítima, foi pedido apoio da ambulância de suporte avançado (01), que conseguiu estabilizar o quadro clínico do motociclista.

O homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, com um traumatismo crânio encefálico grave, trauma no tórax fechado, fratura na perna e um corte grande nas costas. Após ser submetido a uma intervenção cirúrgica, ele ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu e teve a morte cerebral confirmada na tarde desta sexta-feira.

Ainda segundo apurado pela reportagem, Stefano era formado em Odontologia e recentemente havia passado no concurso da Polícia Militar do Acre. Ele estava comemorando com amigos por ter finalizado o curso de aluno soldado e estava bebendo durante toda a noite, e, na madrugada, saiu para comprar um energético, quando o acidente aconteceu.