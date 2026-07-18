A família também divulgou uma ação com apoio do Rancho Porta do Céu

A família divulgou a rifa solidária/Foto: Reprodução

A busca por recursos para os irmãos Pedro, de 12 anos, e o caçula Tiago, continua. Os irmãos de Rio Branco foram diagnosticados com uma doença rara e a família faz uma campanha para que possam participar de um estudo clínico de terapia gênica nos Estados Unidos. Eles precisam reunir cerca de R$ 5,2 milhões para viabilizar o procedimento e garantir que os dois tenham acesso à terapia.

Neste sábado (18), a família divulgou uma rifa solidária em que o prêmio é uma Honda Elite 125 0km. “Hoje nós damos mais um passo na nossa corrida pelo nosso milagre. Está oficialmente lançada a rifa solidária do Pedro e do Tiago. Com apenas R$ 1,00 você concorre a essa linda Honda Elite 125 zero quilômetro e ajuda o Pedro e o Tiago a darem mais um passo rumo à cura”, diz a família.

“Quanto mais números você comprar, mais chances você tem de ganhar e mais contribuição você dá à nossa causa. E para participar é muito simples. Acesse o link da rifa, compre quantos números você quiser e garanta a sua participação. Compartilha também essa campanha com a sua família e seus amigos. Nós contamos com você”, continuaram.

Além da rifa solidária, a família também convocou um ato solidário no Parque Ipê para este sábado (18).

A família também divulgou uma ação com apoio do Rancho Porta do Céu. No dia 26 de julho, no Leilão Nelovale, metade da renda obtida com um touro será destinada à campanha de Pedro e Tiago, e a outra metade ao Hospital de Amor. No dia 05 de agosto, no Leilão Marca C, será doado à campanha o valor correspondente à média de venda dos touros do leilão.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) também iniciou uma ação para ajudar a família. No dia 15 de julho, integrantes da instituição participaram de uma força-tarefa de contatos telefônicos para divulgar a campanha e incentivar doações para o tratamento das crianças.

Os irmãos receberam a aprovação para participar de um tratamento especializado nos Estados Unidos, que utiliza terapia gênica como alternativa para o enfrentamento da doença.

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