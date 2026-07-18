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Família lança rifa de moto para ajudar irmãos acreanos em tratamento nos EUA

A família também divulgou uma ação com apoio do Rancho Porta do Céu

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 18/07/2026 às 17:36
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Família lança rifa de moto para ajudar irmãos acreanos em tratamento nos EUA
A família divulgou a rifa solidária/Foto: Reprodução

A busca por recursos para os irmãos Pedro, de 12 anos, e o caçula Tiago, continua. Os irmãos de Rio Branco foram diagnosticados com uma doença rara e a família faz uma campanha para que possam participar de um estudo clínico de terapia gênica nos Estados Unidos. Eles precisam reunir cerca de R$ 5,2 milhões para viabilizar o procedimento e garantir que os dois tenham acesso à terapia.

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Neste sábado (18), a família divulgou uma rifa solidária em que o prêmio é uma Honda Elite 125 0km. “Hoje nós damos mais um passo na nossa corrida pelo nosso milagre. Está oficialmente lançada a rifa solidária do Pedro e do Tiago. Com apenas R$ 1,00 você concorre a essa linda Honda Elite 125 zero quilômetro e ajuda o Pedro e o Tiago a darem mais um passo rumo à cura”, diz a família.

“Quanto mais números você comprar, mais chances você tem de ganhar e mais contribuição você dá à nossa causa. E para participar é muito simples. Acesse o link da rifa, compre quantos números você quiser e garanta a sua participação. Compartilha também essa campanha com a sua família e seus amigos. Nós contamos com você”, continuaram.

Além da rifa solidária, a família também convocou um ato solidário no Parque Ipê para este sábado (18).

A família também divulgou uma ação com apoio do Rancho Porta do Céu. No dia 26 de julho, no Leilão Nelovale, metade da renda obtida com um touro será destinada à campanha de Pedro e Tiago, e a outra metade ao Hospital de Amor. No dia 05 de agosto, no Leilão Marca C, será doado à campanha o valor correspondente à média de venda dos touros do leilão.

Uma ação do setor do agronegócio também vai ajudar na arrecadação de valores

Uma ação do setor do agronegócio também vai ajudar na arrecadação de valores/Foto: Reprodução

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) também iniciou uma ação para ajudar a família. No dia 15 de julho, integrantes da instituição participaram de uma força-tarefa de contatos telefônicos para divulgar a campanha e incentivar doações para o tratamento das crianças.

Os irmãos receberam a aprovação para participar de um tratamento especializado nos Estados Unidos, que utiliza terapia gênica como alternativa para o enfrentamento da doença.

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