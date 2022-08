Governo paga R$ 1.212,00: veja quem recebe

O PIS referente ao ano de 2020 voltou a ser liberado pelo governo aos trabalhadores. Dessa forma, o repasse está sendo feito somente aos profissionais com carteira assinada que exerceram suas funções naquele ano e ainda não efetuaram o saque da quantia.

De acordo com o governo federal, a previsão é que cerca de 500 mil trabalhadores de carteira assinada tenham acesso ao benefício. Contudo, a liberação do abono de quem trabalhou em 2021, que deveria acontecer este ano, foi adiada e não há previsão de quando será paga. Provavelmente ocorrerá a partir do primeiro trimestre de 2023.

Quem tem direito ao PIS?

Assim, o trabalhador que cumpriu as seguintes exigências em 2020, terá direito a receber o PIS:

Ter cadastro no PIS por pelo menos cinco anos;

Ter recebido até dois salários mínimos ao mês em 2020;

Ter trabalhado com carteira assinada ao menos 30 dias (consecutivos ou não) em 2020;

Estar com cadastro atualizado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Como sacar o PIS?

Em síntese, quem tem conta corrente ou poupança na Caixa ou no Banco do Brasil, recebe o crédito diretamente na conta. Porém, se o cidadão não for cliente desses bancos, pode procurá-los, portando um documento de identificação com foto e o número do PIS.

Também é possível ter acesso a quantia do abono por meio aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), ou com o Cartão do Cidadão por meio dos terminais de autoatendimento, lotéricas e postos Caixa Aqui.

Consulta

Assim, é possível consultar o saldo do abono salarial através do acesso no portal Gov.br e na Central Alô Trabalhador, no telefone 158. Também é possível realizar a consulta por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) – disponível para Android e iOS.

Ademais, para ter acesso às informações, o usuário deve criar uma conta autenticada no portal Gov.br. Depois acessar a opção “Benefícios” e selecionar “Abono Salarial”.

Qual o valor do PIS?

O valor do PIS/Pasep varia de R$ 101,00 e R$ 1.212,00, proporcional a quantidade de meses que o cidadão trabalhou durante o ano-base.

