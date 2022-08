Governo vai ressarcir expositores que tiveram prejuízo com chuva na ExpoAcre

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) emitiu uma nota de esclarecimento nesta quinta-feira (4) para falar sobre a chuva que atingiu a região do Parque de Exposições Wildy Viana, onde é realizada a ExpoAcre 2022.

Alguns comerciantes reclamaram da água que invandiu alguns stands. De acordo com a Seet, “um problema na montagem das tendas do setor de confecções provocou acúmulo de água e transbordou. No espaço ficam 16 expositores, e 7 tiveram danos materiais”.

A secretaria esclarece ainda que a empresa contratada para instalação das tendas já realiza os reparos estruturais.

Outra reclamação dos comerciantes da área foi o mau cheiro, que de acordo com o secretário Márcio Pereira, que assina a nota, “foi provocado pela sujeira arrastada pela chuva e o problema foi reparado”.

Pereira finaliza afirmando que a pasta já está realizando um levantamento dos prejuízos dos expositores atingidos e realizará ressarcimento.