Grave acidente de trânsito é registrado na ponte José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira

Um acidente de natureza grave foi registrado no início da manhã deste domingo (21) na ponte metálica José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira. A batida violenta se deu entre um ônibus e um carro modelo Siena.

O motorista do automóvel ficou preso às ferragens e só foi resgatado após a chegada do Corpo de Bombeiros. Uma equipe do SAMU também foi acionada e prestou socorro às vítimas. Conforme informações, o motorista do veículo, de 21 anos de idade, teria sofrido fratura no fêmur (lado esquerdo) mas, apesar da gravidade da colisão, conseguiu sobreviver.

Além disso, uma mulher que também estava no veículo sofreu ferimentos, porém de menor gravidade.

Pelo o que foi apurado até o momento, o motorista do Siena teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou provocando o acidente. Todos os ocupantes do carro conseguiram sobreviver.