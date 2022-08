URGENTE: Homem é morto a pauladas após discussão familiar em Rio Branco

Emanoel Bezerra de Lima, de 37 anos, foi morto a pauladas na madrugada desta sexta-feira (19), na Estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Emanoel, o autor do crime e mais duas mulheres estavam trafegando sentido centro-bairro pela estrada do São Francisco, em um carro modelo Voyage, de cor preta e placa NOO-8E79. Todos estavam consumindo bebidas alcoólicas dentro do carro, quando houve uma discussão entre a vítima e o acusado. O autor do crime saiu do veículo, quebrou uma ripa de cerca de uma residência e acabou desferindo vários golpes na cabeça de Emanoel, que morreu antes da chegada de socorro médico. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas, ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Emanoel.

Policiais militares do 3º Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia e o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Os PMs colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).