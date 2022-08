Homem volta a ser preso uma semana depois pelo mesmo crime em Rio Branco

Railton Pereira dos Santos voltou a ser preso acusado de porte ilegal de arma de fogo em via pública, na noite deste sábado (6), no cruzamento das rua Palmare com a América, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina pela região, quando foram acionados via COPOM, que informou que populares haviam detido um homem com uma espécie de canivete adaptado para arma de fogo calibre 22, com três munições intactas e uma faca. Ao chegar no local, confirmaram a denúncia e o homem acabou detido.

Railton recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma e duas munições intactas, para a tomada das medidas cabíveis.

Railton e outra homem foram presos acusados de porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública na noite do dia 29 de julho, no cruzamento da rua Conquista com a Passarela, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

A prisão foi feita pelos Policiais Militares do Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM), Railton estava participando de uma festinha na companhia de um amigo e ambos estavam supostamente alcoolizados, quando tiveram uma “brilhante idéia” de comemorar de outra forma. Eles foram até uma residência e pegaram uma espingarda calibre 12, com várias munições, e começaram a atirar para cima.

Moradores, assustados, fizeram um denúncia anônima e os policiais militares foram até o local indicado e encontraram a dupla com a espingarda ainda em punho.