Ieptec abre processo seletivo com mais de 20 oportunidades para mediador

Nos últimos meses, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, vem tornando pública a abertura de diversos processos seletivos para contratação de Mediador de Aprendizagem (horista/bolsista), interessado em atuar com Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Nesta quinta-feira, 18, saíram mais dois editais no Diário Oficial do Acre (DOE), um deles com 16 vagas para Sena Madureira, Manoel Urbano, Brasileia e Senador Guiomard, sendo quatro por município. Podem participar bacharéis em Direito ou Sistema de Informação, candidatos com curso superior em Análises e Desenvolvimento de Sistemas ou em Gestão em Tecnologia da Informação, ou ainda que seja Tecnólogo em Redes de Computadores.

O segundo processo seletivo é para Rio Branco, com quatro vagas para os interessados em atuar como Barbeiro ou Costureira de Máquina Reta, nas dependências do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde. Os requisitos são Ensino Fundamental Completo e possuir cursos de barbeiro ou cabeleireiro, ou na área de corte, costura e montagem de peças de vestuário, ou que possua experiência prática comprovada na área pretendida.

A remuneração é de R$ 28 hora/aula, com cargas horárias variadas. O critério de seleção será em fase única por análise curricular e documental, e as inscrições estão acontecendo de forma presencial (vide endereços no edital), de 18 a 22 de agosto.

Em caso de dúvida enviar e-mail para [email protected] Mais informações em ead.ieptec.ac.gov.br.