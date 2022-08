Ieptec-AC promove processo seletivo para mediador de aprendizagem

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC – Dom Moacyr) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, tendo como objetivo o preenchimento de 25 vagas em níveis fundamental e superior, além da formação de cadastro reserva, para mediador de aprendizagem. As oportunidades são para:

Rio Branco – Recepcionista (1); Vendedor (1); Operador de Supermercado (1); Operador de Caixa (1); Auxiliar de Manutenção Predial (1); Carpinteiro de Obras (1); Pedreiro em Alvenaria (1); Agente de Regularização Ambiental e Rural;

Cruzeiro do Sul – Operador de Supermercado (1); Assistente de Crédito e Cobrança (1); Assistente de Contabilidade (1); Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem (1); Agente de Regularização Ambiental e Rural (1); Balconista de Farmácia (1); Auxiliar Administrativo (1); Assistente de Recursos Humanos (1);

– Operador de Supermercado (1); Assistente de Crédito e Cobrança (1); Assistente de Contabilidade (1); Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem (1); Agente de Regularização Ambiental e Rural (1); Balconista de Farmácia (1); Auxiliar Administrativo (1); Assistente de Recursos Humanos (1); Sena Madureira – Assistente de Contabilidade (1); Bovinocultura de Leite (1);

– Assistente de Contabilidade (1); Bovinocultura de Leite (1); Brasiléia – Assistente Administrativo (1); Agente de Regularização Ambiental e Rural (1);

– Assistente Administrativo (1); Agente de Regularização Ambiental e Rural (1); Manoel Urbano – Assistente de Recursos Humanos (1);

– Assistente de Recursos Humanos (1); Senador Guiomard – Operador de Caixa (1);

– Operador de Caixa (1); Bujari – Bovinocultura de Leite;

– Bovinocultura de Leite; Xapuri – Agente de Regularização Ambiental e Rural (1);

– Agente de Regularização Ambiental e Rural (1); Capixaba – Bovinocultura de Corte (1);

– Bovinocultura de Corte (1); Rodrigues Alves – Auxiliar Administrativo (1);

– Auxiliar Administrativo (1); Mâncio Lima – Assistente de Recursos Humanos (1).

Para concorrer a uma das chances é necessário que o candidato possua a formação exigida para a área de atuação. Ao ser admitido, o profissional contará com remuneração de R$ 28,00 por hora/aula.

Inscrição e seleção

As inscrições foram abertas no dia 9 de agosto de 2022 e poderão ser realizadas até o dia 15 de agosto de 2022, pelo e-mail: [email protected] A classificação dos candidatos será feita por meio de análise curricular e documental, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Vigência

O Processo Seletivo terá a validade de um ano, a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da instituição.

