Irmão de Bittar é exonerado do cargo de diretor da Fundação Elias Mansour

O irmão do senador licenciado Marcio Bittar, Edson Martins Siqueira, foi exonerado do cargo de diretor da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Siqueira ocupava o cargo há dois anos. A decisão do governador Gladson Cameli foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (5).

Edson Siqueira é presidente regional do PL e entregou o pedido de exoneração no dia 27 de julho.

A implosão com o partido presidido pelo senador licenciado Marcio Bittar ocorre após o anúncio de Alan Rick (União Brasil) como vice de Gladson na disputa pela reeleição.

Ocorre que, até então, a esposa de Marcio, a professora Márcia Bittar, era a indicada para vice.

As informações são de que Bittar vai lançar seu nome ao Governo, o que inviabiliza Alan na chapa de Gladson.