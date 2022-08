Isabeli Fontana afirma que teve doença curada por extraterrestres

A modelo Isabeli Fontana, de 39 anos, afirmou que já teve um contato pessoal com extraterrestres quando estava participando de um ritual de cura e foi incisiva ao dizer que teve uma doença curada pelos alienígenas: “Veio um bem na minha cara”.

Segundo a esposa de Di Ferrero, tudo aconteceu quando ela estava no meio termo entre dormindo e acordada. Para confirmar que as criaturas realmente tinham a curado, ela pediu para que dessem algum sinal, desejo este que foi prontamente atendido: “Era barulho de batidas de porta, barulho de gente andando no chão, pulando, juro por Deus. Eu escutei”, disse, em entrevista ao Venus Podcast.

O encontro dela com os ETs aconteceu durante uma reunião com um líder religioso, quando a mesma procurava por cura de uma enfermidade — que não foi informada.