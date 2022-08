Jogadores do Manchester United pedem demissão do CR7

Desde que a janela de transferências se abriu, um dos principais rumores é que Cristiano Ronaldo quer sair do Manchester United. Mas o sentimento parece ser recíproco entre os companheiros do português no Red Devils.

De acordo com o The Sun, a atitude de Cristiano Ronaldo de se apresentar apenas na última semana da pré-temporada do Manchester United causou um mal-estar no elenco. O comportamento do craque português fez com que alguns colegas de equipe pedissem a cabeça de CR7.

Porém, o jornal também pontua que alguns jogadores “toleram” a presença do jogador no elenco.

Premier League

A 1ª rodada não foi das mais felizes para os Reds Devils. O Manchester United, que foi 6º colocado do Campeonato Inglês na última temporada, começou perdendo na Premier League por 2 x 1, para o Brighton. O detalhe é que Cristiano Ronaldo começou no banco de reservas e entrou no 2º tempo.