Jovem é ferido com dois tiros quando caminhava em Rio Branco

Um jovem idenficado apenas como Bruno foi ferido com dois tiros na noite desta segunda-feira (22), enquanto caminhava na rua Manoel Ribeiro, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Bruno foi surpreendido por dois criminosos que estavam em uma motocicleta e o passageiro, de posse de uma arma de fogo, efetuou dois disparos contra Bruno, que foi ferido com um tiro na cabeça e outro na clavícula. Após a ação, os bandidos fugiram em direção ao bairro Boa União.

Populares ajudaram Bruno e acionaram uma ambulância e a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco.

Ainda segundo informações da polícia, ao ser socorrido pela equipe do Samu, Bruno estava armado com uma faca.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, realizaram ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).