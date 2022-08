Jovem é preso por transportar drogas no centro de Rio Branco

Felipe de Lima Nascimento, 24 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (29), na Travessa Sergipe, nas proximidades do Mercado Elias Mansur, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM) do 1° Batalhão, eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram um jovem em fundada suspeita em via pública.

Os PMs agiram rápido e conseguiram fazer a abordagem e, em posse de Felipe, foram encontrados 9 trouxinhas de cocaína, 2 trouxinhas de pedras de crack, 2 papelotes de skunk e um quantia de R$ 48,00, oriundo do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro, para serem tomadas as medidas cabíveis.