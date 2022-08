Jovem que trabalhava na ExpoAcre é assassinado após chegar em casa e chamar pela mãe

O jovem Faris do Nascimento Feitosa, de 24 anos, foi morto com um tiro na madrugada desta quinta-feira (4), quando chegava na própria residência, no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Faris estava trabalhando na ExpoAcre e chegou na própria residência durante a madrugada, mas quando ele bateu na porta da casa e a mãe da vítima se levantou da cama para abrir, a mulher ouviu uma gritaria e o barulho de um disparo de arma de fogo. Rapidamente, a mulher foi até a frente da casa e viu o filho caído ensanguentado com um tiro na testa. A vítima foi socorrida pela família que acionou uma ambulância e a polícia. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros socorros e depois acionou a ambulância de suporte avançado, que após estabilizar o quadro clínico de Faris, o jovem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, e morreu minutos depois de dar entrada na Unidade de Emergência do PS.

O corpo de Faris foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. A casa da vítima foi isolada para os trabalhos da perícia.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).