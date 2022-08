Leilão no Acre tem mais de 100 veículos disponíveis e motos por até R$ 400

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) divulgou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (11), a realização de um leilão virtual

Serão leiloados de veículos conservados, removidos, e retirados de circulação em Rio Branco decorrentes de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. (lista disponível abaixo).

O leilão será realizado exclusivamente de forma virtual eletrônico/online, no site (www.saleiloes.com.br), no dia 23 de agosto de 2022 com início às 9h e com término previsto para 17h para venda dos lotes por ordem crescente, com contagem dos minutos de 1 até 5min por lote, para cada arrematante em disputa, com direito de réplica e treplica e com término às 17h.

O edital de Leilão Público poderá ser acessado no site https://www.saleiloes.com.br no campo leilão aberto e depois no edital regras. Entre os mais de 100 veículos disponíveis é possível encontrar motos por até R$ 400,00.