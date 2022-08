Mais focos de incêndios são registrados em Sena; Bombeiros são acionados

Mesmo diante de uma ampla campanha deflagrada por vários setores, os focos de incêndios continuam sendo registrados na cidade de Sena Madureira. Não fosse a pronta intervenção do Corpo de Bombeiros até mesmo residências poderiam ter sido afetadas.

De acordo com os Bombeiros, os incêndios desta segunda-feira (29) ocorreram em locais distintos. Um deles foi nas proximidades do balneário curió e o outro nas imediações da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). “Fomos acionados e empregamos toda a técnica necessária para debelar as chamas e evitar que residências fossem atingidas”, sintetizou o cabo Isaías.

Cabe salientar que ainda se encontra em andamento a operação “foco no fogo” que conta com a participação do Ministério Público, ICMbio, Polícia Militar, Polícia Civil, Prevfogo, Secretaria Municipal de meio ambiente, dentre outros. Nesse âmbito, quem for flagrado realizando queimadas será multado e responderá processo na justiça.

Nas duas ocorrências de ontem, nenhum infrator foi identificado.