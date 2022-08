MC Loma stalkeou motorista de aplicativo; veja como proteger privacidade

A cantora Paloma Santos, também conhecida como MC Loma, diz ter usado método controverso para conseguir os dados pessoais de um motorista de aplicativo. Em uma entrevista ao podcast Pod Delas, em 26 de julho, ela comentou ter encontrado a chave Pix, o nome completo, a data de nascimento e processos judiciais do homem.

Na conversa com as apresentadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta, MC Loma disse ter pego um motorista que achou “muito gato”. Após finalizar a viagem, a cantora reportou no aplicativo que havia esquecido um item dentro do carro. Nesses casos, a plataforma coloca o motorista em contato com o passageiro, por meio de uma ferramenta interna do app, para que o objeto possa ser devolvido em segurança.

Ao falar com o motorista pelo telefone, MC Loma logo perguntou se ele era solteiro. “Porque eu lhe achei muito bonito. Eu sou a menina que você acabou de deixar na parada. Você pode me passar o seu WhatsApp?”, comentou a cantora. Em seguida, o motorista forneceu um número de celular para conversar com Paloma fora da plataforma.