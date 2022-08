Mecânico morre após ser vítima de armadilha que ele próprio instalou

Um idoso de 60 anos morreu neste sábado (20), em Araxá, Minas Gerais, vítima de um dispositivo de segurança que ele mesmo construiu, para proteger uma oficina mecânica da qual ele era dono, no Bairro Aeroporto.

Segundo a Polícia Civil, a vítima construiu o dispositivo de segurança utilizando um fio de cobre e uma arma de fogo, para que fosse usada se alguém que entrasse no local com intenções de roubo. A armadilha foi feita para que a arma fosse acionada caso alguém esbarrasse no fio de cobre.

Nesta manhã, quando o dono entrou no local, ele encostou no fio e a arma acabou disparando. O tiro atingiu o peito dele.

A polícia informou que o idoso morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e será liberado para a família após a necropsia.