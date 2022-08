Meire Serafim desiste de candidatura a deputada federal

A primeira-dama do município de Sena Madureira e deputada estadual Meire Serafim (União Brasil) não vai mais disputar uma vaga na Câmara Federal.

A desistência teria sido oficializada nesta noite. Meire é esposa do prefeito Mazinho Serafim e foi a deputada com maior número de votos nas últimas eleições.

Os motivos não foram informados, mas de acordo com o jornalista Leonildo Rosas, o grupo da deputada e do prefeito deverá caminhar com a candidatura do oftalmologista Eduardo Velloso a deputado federal.