Mulher é encontrada morta no AC depois de ter dito que havia sido espancada por moradores

Uma mulher identificada apenas como Maria Letícia, conhecida popularmente como “Muda”, foi encontrada sem vida na cama do próprio apartamento na manhã desta quinta-feira (4), na Rua Baixa Verde, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, “Muda” seria usuária de álcool e drogas, mas chegou em casa na noite desta quarta-feira reclamando de fortes dores abdominais e que ela tinha sido vítima de agressão física por parte de alguns moradores do bairro. Já na manhã desta quinta-feira, o marido dela, que também seria alcoólatra, encontrou a mulher sem vida em cima da cama e acionou uma ambulância e a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, que quando chegou só pode atestar a morte de “Muda”.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos periciais, o perito afirmou que o corpo da mulher não havia sinais de corte nem ferimento por arma de fogo. O corpo de “Muda” foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).