Peruano busca ajuda financeira para retornar ao país natal; esposa e filhos já foram deportados

O peruano Sergio Samamé, de 57 anos, precisa retornar para o Peru e vende pulseiras na Rodoviária Internacional de Rio Branco para arrecadar dinheiro e conseguir comprar passagens até chegar no destino final: Lima, no Peru. Ao ver a situação do homem, uma funcionária da rodoviária entrou em contato com o ContilNet para contar o caso e pedir ajuda, pois está arrecadando dinheiro para o homem conseguir ir embora do Acre.

Segundo Edinilza, funcionária da rodoviária, o homem veio ao Acre em busca de emprego e trouxe a esposa e dois filhos, de 9 e 14 anos, que já retornaram ao Peru. “Sergio havia conseguido um emprego em um restaurante no bairro Bosque, em Rio Branco, mas por ter documentos irregulares, a Polícia Federal aplicou uma multa no dono do restaurante, por isso ele não podia trabalhar mais e precisa voltar para o Peru”, afirma a funcionária.

De acordo com Edinilza, o visto no passaporte de Sergio vence no próximo dia 8 e, por isso, ele precisa arrecadar R$1.500,00 para passagem e alimentação até Lima. A funcionária tem ajudado o homem com comida e também fornecendo sua chave Pix para que as pessoas ajudem. “Ele não tem conta, não tem nada. Eu coloquei meu pix para as pessoas ajudarem”, explica.

A chave Pix disponível é CPF 836.637.112-34, no nome de Edinilza de Souza Moreira, na Caixa Econômica Federal.

Ainda segundo a funcionária, a igreja que ela frequenta tem ajudado o homem. Antes da esposa e filhos voltarem ao Peru, eles estavam em um abrigo da Prefeitura de Rio Branco, mas o homem precisou ficar na rua por questões de disponibilidade de espaço.

“O homem do restaurante assegurou que o emprego é dele quando retornar ao Brasil com os documentos regulares. Ele é chefe de cozinha e precisa de um emprego”, explica.