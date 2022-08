Pesquisa mostra que esconder compras do parceiro pode ser positivo

Um estudo desenvolvido dentro da Duke Fuqua School of Business e publicado no Journal of Consumer Psychology descobriu que muitas pessoas têm o hábito de esconder compras dos parceiros. O mais impressionante é que essa prática parece algo ruim, mas pode surtir efeitos positivos.

Você costuma esconder compras do parceiro?

Na tradução livre, o estudo se chama “A culpa do consumo secreto leva a um maior investimento no relacionamento”. O professor DukeGavan Fitzsimons é um dos autores do artigo. A ideia surgiu a partir de uma ex-aluna e coautora do estudo. Ela relatou o momento passado em que pagou por uma limpeza em sua casa sem que o marido soubesse.

O hábito de esconder compras de seus parceiros e parceiras demonstrou ser algo muito comum na sociedade, já que 9 em cada 10 pessoas costumam fazer isso. As razões costumam ser evitar uma briga ou mesmo não provocar tentação durante uma dieta do parceiro.

Segundo a pesquisa, o fato intrigante está no fato de que “sentir a culpa de manter um comportamento do consumidor em segredo – mesmo um tão mundano quanto comer pizza secretamente – levará os indivíduos a querer fazer algo positivo para o relacionamento”, afirma o artigo publicado no jornal.

Atos mais sérios não se aplicam a essa lógica

Vale destacar que o estudo não sinaliza que a mentira é um bom sinal para a relação de um casal. Ele apenas afirma que compras secretas e sem impacto relevante na vida a dois podem ser saudáveis.

Através da análise realizada, a expectativa é a de que futuros artigos possam revelar dados ainda mais interessantes.

“Por exemplo, consumidores com uma alta necessidade de independência podem ser mais propensos a se envolver em SCB (comportamentos secretos do consumidor), uma vez que pode dar uma sensação de autonomia dentro de um relacionamento interconectado. Outra possibilidade é que os estilos de apego dentro de um determinado relacionamento […] afetam a propensão a se envolver em SCB dentro desse relacionamento. Aqueles com um apego seguro ao seu relacionamento podem, ironicamente, ser mais propensos a manter SCBs, pois podem se sentir mais confiantes de que isso não ameaçaria o relacionamento.”