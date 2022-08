PF faz operação contra suspeitos de planejar fuga de chefes de facção

Agentes cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal; nas cidades de Campo Grande e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul; e em São Paulo, Santos e Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Entre os alvos da operação está a esposa do traficante Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola.

Policiais cumpriram mandado de busca contra a esposa de Marcola em uma casa em Alphaville, na capital paulista (vídeo acima). Em março deste ano, ele foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília , onde estava preso desde 2019.

Os alvos que já estavam presos antes da operação e que, segundo as investigações, seriam resgatados nos planos de fuga são:

Marcos Willians Herbas Camacho

Edmar dos Santos

Cláudio Barbará da Silva

Reinaldo Teixeira dos Santos

Valdeci Alves dos Santos

Esdras Augusto do Nascimento Júnior

Em Brasília, os alvos são quatro advogadas dos detidos – três delas tiveram as prisões decretadas. Já no Mato Grosso do Sul, são dois alvos. Em São Paulo, pelo menos seis advogados são investigados na ação, além de parentes dos chefes da organização criminosa.

Planejamento

De acordo com a PF, o plano contava com uma rede de comunicação entre os presos e os suspeitos de estarem envolvidos no resgate. A troca de mensagens era mediada por advogados, segundo as investigações.

Durante os atendimentos dos clientes, os defensores usavam códigos com situações jurídicas que não existiam de fato, apontam os investigadores.

A Polícia Federal afirma ainda que, além dos resgates dos chefes do grupo, a organização criminosa pretendia sequestrar autoridades do Depen para exigir a soltura de criminosos.

Em nota, o Departamento Penitenciário Nacional informou que os presos envolvidos ingressaram nos presídios federais em fevereiro de 2019, “justamente em decorrência da descoberta, pelas autoridades do estado de São Paulo, de plano de fuga que, à época, já estava em articulação por tais líderes, então custodiados na Penitenciária Estadual de Presidente Venceslau II”.

Ações de inteligência do Departamento Penitenciário Nacional detectaram que as tratativas persistiram mesmo após o ingresso no SPF. O Depen passou a compartilhar informações com a Polícia Federal.