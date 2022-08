Pimenta: Partidos só tem até sexta-feira para definir coligações e candidatos no AC

Prazo

Com o prazo para a realização das convenções partidárias perto de chegar ao fim, já que termina no dia 5 de agosto, os partidos só têm essa semana para fazer todos os ajustes com relação às coligações e aos nomes dos candidatos, tanto proporcionais como majoritários.

Pepino

Mesmo com o tempo correndo, a maioria dos partidos e coligações tem pepinos pra resolver e abacaxis pra descascar.

Exceção

A exceção entre as principais candidaturas é a de Petecão (PSD), que conseguiu resolver tudo com tempo de sobra. Definiu candidatos a vice e ao Senado e já realizou sua convenção.

PT/PSB

Aqui o siribolo tá formado. PT e PSB não se entendem e devem mesmo lançar duas candidaturas ao Senado. Jenilson Leite (PSB) e Jorge Viana (PT) vão dividir voto pela esquerda. Para não caminharem sozinhos, as siglas podem lançar candidaturas “olímpicas” para o Governo. O PT tem a vantagem de ter mais nomes conhecidos do público em suas trincheiras do que o PSB, para assumir essa tarefa.

Gladson

Outra expectativa é como vai ficar o palanque do governador Gladson Cameli (PP). Com o rompimento com o senador licenciado Marcio Bittar (UB), a expectativa é que alguns partidos saiam da base de apoio do governador. Esse mistério só deve ser revelado no último dia do prazo, 5 de agosto, data que estão marcadas as convenções do PP e dos partidos sob influência de Bittar (UB, PL e Republicanos).

MDB

Já no MDB, que também marcou sua convenção para o último dia, falta definir os nomes de vice e Senado, já que a deputada federal Jéssica Sales desistiu de sua pré-candidatura para a Câmara Alta para disputar a reeleição. De certo, por enquanto, só Mara Rocha para o Governo.

Tempo de TV

As convenções são importantes porque além da escolha dos nomes dos candidatos, é nelas também que são definidas as coligações. E só com a definição dos partidos que ficarão unidos em torno de uma candidatura, é que o tempo de TV será calculado. Por isso, quanto mais partidos ‘grandes’, melhor.

Propaganda

Por falar em tempo de TV, é a partir do dia 26 de agosto que começa a ser veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, relativa ao 1º turno. A data de término da exibição é 29 de setembro. Já o início da campanha eleitoral propriamente dita é 16 de agosto.

Patriotas

O partido Patriotas no Acre realiza a sua convenção hoje, dia 1 de agosto, com início previsto para às 19h. O encontro será realizado no Bar Bartô, localizado em frente a TV Rio Branco.

Dançou

Mais uma ‘dancinha’ do governador Gladson Cameli virou notícia. Dessa vez, Gladson usou a plataforma 360° do Sebrae na Expoacre para mostrar seus dotes de dançarino. E claro, deu o que falar.