PM prende foragido da justiça condenado pelo crime de homicídio em Rio Branco

O foragido da justiça Jhonatan Lima da Silva, 29 anos, foi preso por estar com um mandado de prisão em aberto, na noite desta quinta-feira (11), na rua Vitória, no bairro Tancredo Neves, na região da parte alta de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM), eles estavam fazendo patrulhamento na região, quando viram uma dupla em uma motocicleta em atitude suspeita e uma das pessoas supostamente estava com uma arma de fogo na cintura. Foi dada ordem de parada na qual foi obedecida pelo motociclista.

Na revista pessoal, tanto o condutor da moto quando Jhonatan não tinham nada de ilícito. Ao fazer pesquisa no pelos dos abordados, apareceu no sistema que Jhonatan estava com um mandado de prisão em aberto, pelo crime de homícidio em Rio Branco.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao foragido da justiça, que foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para ficar a disposição da Justiça do Acre.