PM prende homens transportando drogas no Morro do Marrosa

Ricardo Ramos Melo, 19 anos, e Francisco Ésio Soares da Conceição, 41, foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (16), na Travessa Cruzeiro do Sul, no bairro Volta Seca, mais conhecido como Morro do Marrosa, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do 1° Batalhão, que estavam em patrulhamento de rotina pela região que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição viu dois homens saindo de dentro de uma residência e que caminhavam em direção ao veículo modelo HB20, de cor preto e placa AQTG-9I97. Ao ver os PMs, a dupla começou a correr.

Os militares conseguiram fazer um cerco policial e deter os dois suspeitos. Durante a revista pessoal, os militares encontraram 3 porções de 32 gramas de skunk e uma quantia de R$ 153,00, oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos traficantes que foram encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro, para serem tomadas as medidas cabíveis.